¿Sabías que el dulce más viral de Madrid ya tiene casa en Gran Canaria?

Hay bocados que cruzan fronteras y acaban convirtiéndose en pequeños iconos de la repostería moderna. En Madrid ya eran un fenómeno: diminutos cruasanes cargados de sabor que se pedían por cajas y se agotaban en horas. Ahora, ese placer bautizado como manolitos ya tiene parada en Las Palmas de Gran Canaria.

El creador de contenidos gastronómicos @tesee.foodie lo ha confirmado en su última visita: “Este es el lugar perfecto para saborearlo, en Bendita Gloria Café”. Y con ello, la capital suma un nuevo templo dulce donde cada pieza es un imán para el paladar

El fenómeno de los manolitos

Los manolitos llegan en formato mini, pensados para que nadie se quede con las ganas de repetir. “Son pequeños cruasanes con un sinfín de sabores y totalmente adictivos”, describe mientras enseña la bandeja repleta. Los precios oscilan entre 1,10 euros la unidad o 5,25 euros el pack de cinco, una invitación a probarlos en serie.

El repertorio dulce no se detiene ahí. En Bendita Gloria las vitrinas también guardan cookies artesanales horneadas al estilo casero, con ese toque crujiente por fuera y suave por dentro que recuerda a las meriendas de siempre.

A su lado, los queques despliegan un sinfín de combinaciones: desde los clásicos de pistacho hasta versiones con oreo o ferrero, todos rellenos por dentro para que la sorpresa estalle al primer corte. Y como broche, un imprescindible: el new york roll. “No te vayas sin probarlo, ¡es todo un espectáculo!”, recomienda el foodie.

Quienes prefieren lo salado tampoco quedan fuera. “Si eres más de salado, aquí encontrarás opciones irresistibles”, apunta. Bocadillos, tapas y un menú versátil completan la oferta de este local que, más allá de la repostería, se presenta como un punto de encuentro moderno y dinámico en pleno corazón de la ciudad.

El rincón de Bendita Gloria

Ubicado en la calle Luis Doreste Silva, 18, Bendita Gloria Café combina ambiente acogedor y oferta variada. Desde desayunos y cenas hasta copas de vino, cerveza o café de especialidad, el espacio está pensado para todos: familias, grupos de amigos o quien quiera darse un capricho a media tarde.

Con varias reseñas positivas y fama en ascenso, Bendita Gloria se posiciona como una parada obligada en la ruta foodie de Las Palmas. “Si quieres probar su increíble gloria, vente a Bendita Gloria”, concluye el creador gastronómico, que resume en una frase lo que muchos ya comentan: "aquí el dulce se convierte en experiencia".