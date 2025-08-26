El barrio de Schamann mejora su red de saneamiento en la calle Sor Simona

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Unidad Técnica de Aguas, ha iniciado esta semana la renovación de la red de saneamiento en la calle Sor Simona, en el barrio de Schamann. Se trata de una actuación incluida en los Presupuestos Participativos.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó el inicio de los trabajos junto a la concejala de Aguas, Inmaculada Medina, y la concejala de Participación Ciudadana y del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González. Los trabajos, que ejecuta Emalsa Operaciones, cuentan con un presupuesto de 42.778,92 euros y un plazo estimado de ejecución de cuatro semanas.

Periodos de lluvias intensas

La alcaldesa destacó que “esta intervención da respuesta a una demanda vecinal para solucionar los problemas de escorrentía que se producen en periodos de lluvias intensas y que generan molestias en la zona, especialmente en la intersección entre las calles Sor Simona y Pantoja”.

Los trabajos consisten en la ampliación de la red pluvial mediante la instalación de un nuevo colector de aguas residuales de polipropileno estructurado (SN16) de 56 metros lineales y 630 milímetros de diámetro, la construcción de dos pozos de registro y la colocación de 17 metros lineales de imbornales. Con esta actuación se incrementará la capacidad de evacuación de las aguas de escorrentía superficial a través de la red pluvial de la ciudad.

Un nuevo colector

Las actuaciones contemplan el desvío y la señalización del tráfico, el vallado perimetral de la zona de trabajo, la demolición de los firmes y la excavación de zanjas para las nuevas instalaciones. También incluyen la conexión del nuevo colector a la red existente mediante pozos de hormigón, la creación de nuevos pozos de registro prefabricados, la reposición del pavimento y del asfaltado, la gestión autorizada de los residuos y la limpieza de las áreas afectadas, además de las correspondientes medidas de seguridad y salud.

La intervención en la calle Sor Simona forma parte de una iniciativa presentada por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos, en el marco de los cuales ya se han ejecutado varias actuaciones.

Así, aparte de la intersección de la calle Pantoja con Sor Simona, en Schamann, ya se han concluido los trabajos en la calle Roo, en el barrio de El Román, en San Lorenzo; en la calle Brezo, en Tenoya; y en la calle Poetisa Agustina Romero, en Las Mesas.

En cuanto a los proyectos ya adjudicados y próximos a comenzar, se encuentran las intervenciones previstas en la calle Andújar, en el barrio de Siete Puertas, y en la calle Manuel Batista, en Ladera Alta.