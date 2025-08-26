El barrio de El Zardo renueva las aceras de las calles Tiscamanita y Camilo Martín Navarro

Se han puesto en marcha los trabajos de mejora de la accesibilidad y la seguridad peatonal en el barrio de El Zardo con la renovación de las aceras en las calles Tiscamanita y Camilo Martinón Navarro.

La actuación consiste en la demolición de los pavimentos y bordillos, la sustitución del asfalto y la colocación de nuevos bordillos, solera de hormigón y baldosas de 25x25 centímetros en tonos blanco y rojo. En total, se renovará una longitud de acera de 132 metros, lo que supone una superficie de 165 metros cuadrados.

Además, en la intersección de ambas calles de este barrio del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, junto a la parada de guaguas, se instalará un rebaje adaptado para personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar una mayor accesibilidad y mejorar la movilidad en el entorno.

Los trabajos se están desarrollando en el tramo comprendido entre los números 1 y 3 de la calle Tiscamanita y los números 3 y 5 de Camilo Martinón Navarro.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria avanza con esta actuación en la mejora del espacio público en los barrios, apostando por la creación de entornos urbanos más seguros, accesibles y confortables para la ciudadanía.