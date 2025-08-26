CC critica la gestión del asfaltado y exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un plan de mantenimiento viario

El portavoz de Coalición Canaria ha reprochado a la alcaldesa que los planes de asfaltados son insuficientes y responden más a una propaganda que a una estrategia de renovación viaria.

Obras viales en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

Obras viales en una calle de Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento capitalino, David Suárez, ha reprochado a la alcaldesa Carolina Darias (PSOE) que los planes de asfaltado anunciados o ejecutados hasta ahora abarcan apenas el 5,8% de las calles urbanas del municipio: 117 de más de 2.000. A su juicio, estas actuaciones son “insuficientes” y responden más a una campaña de propaganda que a una estrategia de renovación viaria.

Calles deterioradas y barrios pendientes

Suárez subrayó que barrios como Arenales, Schamann, Escaleritas o Altavista siguen pendientes de actuaciones, con ejemplos como la calle Juan B. Melo o el eje de León y Castillo, donde denunció un “deterioro intolerable”, con socavones y un carril bici “prácticamente desaparecido”.

El edil recordó además que el principal contrato de mantenimiento de calzadas, vías y aceras lleva caducado desde agosto de 2018. Según CC, esta situación ha provocado que no exista un mecanismo ordinario para atender las necesidades diarias, lo que deriva en lo que describen como una “ciudad del parcheo y la improvisación”.

Problemas de seguridad y demandas de actuación

Coalición Canaria volvió a señalar la proliferación de planchas metálicas que permanecen meses en la calzada tras obras de abastecimiento o saneamiento, en calles como Juan Manuel Durán o Néstor de la Torre. Suárez alertó de que generan ruido constante y suponen un riesgo para motos y bicicletas.

Ante este panorama, CC reclama al gobierno municipal tres medidas urgentes: renovar el contrato de mantenimiento viario, retirar y sustituir las planchas metálicas peligrosas con criterios técnicos y plazos definidos, y aprobar un calendario de asfaltados que atienda a los barrios más deteriorados.

“El Ayuntamiento no puede esconderse detrás de anuncios puntuales: las calles están en ruina y los contratos vencidos”, concluyó Suárez, insistiendo en que la ciudad requiere “gestión real y no titulares”.

