Ocurrencias veraniegas: llegan a la playa de Las Canteras con este complemento y la gente alucina

Las playas canarias nos han regalado escenas inolvidables: familias con neveras tamaño industrial, carpas de acampada que parecen un resort y hasta colchonetas inflables que rozan la categoría de embarcación.

Pero lo que ocurrió este verano en la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, ha subido el listón del surrealismo playero: una pareja de mujeres decidió llevarse… un ventilador de pie. Sí, de los de casa.

Nuevo accesorio veraniego

El vídeo, publicado en Instagram por la cuenta @Tenerifequejasvecinales hace pocas horas, muestra a las protagonistas colocando tranquilamente el aparato, como si fuera el complemento más lógico del verano, mientras hacen uso de sus teléfonos móviles.

Lo que nadie entiende es dónde pensaban enchufarlo: ¿en un enchufe oculto entre las hamacas? ¿En modo “decoración minimalista playera”?

Los comentarios, oro puro

La publicación se ha llenado de reacciones que van de la confusión a la carcajada.

“No entiendo… ¿dónde lo iban a enchufar? No será que lo llevaban a algún sitio?”, comenta incrédulo un usuario.

Otros, tirando de ingenio, bromeaban con que podía ser un generador de energía aprovechando el viento de Las Canteras para cargar el móvil.

Y, cómo no, tampoco faltó la ironía canaria, con comentarios del tipo: “Si soy, sombrita y fresco; soy un canario que no le gusta la playa, funenme”.

Entre emojis de risa, teorías descabelladas y algún comentario menos afortunado, lo cierto es que el ventilador de Las Canteras ya tiene su hueco en el Olimpo de las rarezas estivales.

Una metáfora del verano canario

Quizá no lo sepamos nunca: si iban a colocarlo como totem playero, si buscaban grabar un sketch o si simplemente confundieron el ventilador con la sombrilla en el trastero. Pero lo que sí está claro es que el ingenio (o la ocurrencia) en Canarias no tiene límites.

Así que, la próxima vez que pienses que ya lo has visto todo en la playa, recuerda: siempre puede aparecer alguien con un ventilador bajo el brazo dispuesto a refrescar el ambiente.