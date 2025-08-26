Desfile benéfico en INFECAR: los niños de la Fundación Alejandro Da Silva serán los protagonistas el 4 de septiembre

El próximo miércoles 4 de septiembre a las 17:00 horas, el recinto ferial INFECAR en Las Palmas de Gran Canaria se llenará de emoción, ternura y esperanza con la celebración de un acto benéfico muy especial organizado por la Fundación Canaria Alejandro Da Silva en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria.

El evento, de carácter solidario, está pensado para que los verdaderos protagonistas sean los niños y niñas de la Fundación, quienes subirán a la pasarela para desfilar como auténticos modelos, dejando atrás por un día las preocupaciones ligadas a su enfermedad. Este gesto simbólico representa mucho más que un desfile: es una oportunidad para que vivan una jornada llena de ilusión, autoestima y alegría.

Además del desfile, los asistentes podrán disfrutar de una merienda compartida, actuaciones musicales en directo y una serie de sorteos que añadirán emoción al encuentro. Todo está preparado para generar un ambiente de cercanía, entretenimiento y apoyo mutuo, donde las familias, amigos y colaboradores podrán unirse por una causa común: mejorar la vida de los menores afectados por enfermedades oncohematológicas.

Este acto no solo persigue la recaudación de fondos para continuar con la labor que realiza la Fundación, sino también la visibilización de la realidad que viven estos menores y sus familias. Convertirlos en el centro de atención, darles voz y permitirles brillar, es una manera de reconocer su fortaleza y su lucha diaria.

Los niños toman la pasarela en un evento único y solidario / La Provincia

¿Cómo conseguir entradas para el desfile benéfico?

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse hasta el lunes 2 de septiembre mediante un sencillo procedimiento:

Realizar una transferencia bancaria al número de cuenta de la Fundación: ES26 0049 18 48712110195582 En el concepto, debes incluir tu nombre completo y las palabras "Desfile Benéfico", así como el número de entradas que deseas. Enviar un correo electrónico a la dirección: lptrabajosocial2@fadas.es En el mensaje deberás indicar:

Número de entradas adquiridas

Nombre completo de la persona que recogerá las entradas el día del evento

Las entradas podrán ser retiradas en la puerta de INFECAR el mismo día del desfile, entre las 15:30 y las 16:30 horas.

Este sencillo gesto se traduce en una gran ayuda para la Fundación y, sobre todo, en una muestra de cariño y apoyo hacia los niños y niñas que luchan cada día por su salud.