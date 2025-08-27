Basura, abandono y resignación vecinal en el parque de La Mayordomía: vecinos denuncian la falta de limpieza en los alrededores de los campos de fútbol

Vecinos de los alrededores del parque de La Mayordomía (Lomo Los Frailes) han denunciado mediante redes sociales el grave problema de acumulación de basura que rodea los campos de fútbol de la zona. Este espacio de tránsito para la entrada y salida de niños y un punto de encuentro para pasear a las mascotas, se encuentra cada vez más deteriorado debido a la falta de limpieza regular. Ante las quejas ciudadanas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que actuará con la mayor brevedad posible.

Debido a la falta de actuación por parte de las autoridades, un entrenador personal con centro deportivo en la calle superior, Hugo Jiménez, ha tomado la iniciativa de organizar periódicamente jornadas de recogida de residuos con la ayuda de sus propios usuarios. Como gesto simbólico y motivador, recompensa la colaboración con un plátano, una botella de agua y una tableta de chocolate. Aun así, el entrenador recalca que estas acciones nacen de la necesidad y no de la vocación: «Nosotros hacemos lo que podemos, pero no es nuestra función suplir un servicio público que debería estar asegurado».

Desde el área de Parques y Jardines, la institución municipal responde que el espacio comprendido entre la calle Palestina y el campo de fútbol permanece sin urbanizar y, al no contar con zonas ajardinadas ni con equipamiento específico, ha sido clasificado como un «espacio residual de bajo mantenimiento». Además, consideran en que el deterioro se debe a la ausencia de un vallado perimetral completo, lo que facilita que los transeúntes utilicen el lugar como vertedero improvisado.

Sin embargo, Jiménez asegura que la situación permanece inalterada desde hace al menos nueve años, tiempo en el que ha residido en la zona, y afirma que nunca ha presenciado una intervención efectiva por parte de los servicios públicos. «El único cambio visible es el que conseguimos nosotros cuando salimos a recoger la basura con mi equipo deportivo», explica. Según detalla, en cada jornada de limpieza llegan a llenar decenas de bolsas repletas de botellas de cristal, latas, plásticos y una amplia variedad de desechos, lo que pone en evidencia la magnitud del problema .La acumulación de desperdicios no solo impacta negativamente en la estética del barrio, sino que también supone un riesgo para la salud y la seguridad pública. Los niños que atraviesan diariamente este terreno rumbo a los campos de fútbol se exponen a cortes con los cristales rotos que abundan en el suelo. Los vecinos que pasean con sus perros también se enfrentan a peligros similares, ya que los animales pueden lastimarse con los restos afilados o ingerir materiales dañinos.

Con el paso del tiempo, muchos residentes han terminado resignándose. Tras años de espera sin respuestas, confiesan haber normalizado la presencia de basura como parte del paisaje habitual del barrio. «La gente ya da por hecho que este espacio es un vertedero», lamenta Jiménez. Además, advierte que, si no se toman medidas urgentes, el problema seguirá agravándose, pues la falta de control fomenta que cada vez más personas sigan depositando allí sus desechos.

Finalmente, el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un plan de intervención a cargo de los operarios de Parques y Jardines. Dicho plan contempla no solo la recogida inmediata de los residuos acumulados, sino también labores periódicas de mantenimiento del espacio. Con estas medidas, la institución pretende devolver a la zona un aspecto digno y garantizar que los vecinos puedan disfrutar de un entorno más limpio y seguro.