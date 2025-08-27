El canal más bonito de Amsterdam, en Las Palmas de Gran Canaria

Brouwersgracht fue elegido por los lectores del periódico neerlandés Het Parool como el canal más bonito de Ámsterdam, pero también es el nombre de un llamativo barco de carga pesada variada que estos días está fondeado en la bahía de Las Palmas de Gran Canariapara recibir los servicios del Puerto de Las Palmas mientras espera nuevas instrucciones.

El Brouwesgracht es uno de los barcos del grupo Spliethoff para el suministro de la industria offshore, unos buques cuya presencia es cada vez más habitual en aguas portuarias de Gran Canaria dado el gran impulso que actividades como la eólica marina, la extracción de petróleo y gas o la acuicultura, entre otras, están experimentando en la zona oeste de África.

Gemelos

Gemela del Bloemgracht, es una embarcación considerada de última generación que fue construido por el astillero chino Fuzhoi Mawei y se incorporó a la flota de Spliethoff en febrero de 2023.

La naviera destaca la gran capacidad de este buque que puede transportar mercancías muy diferentes y está preparado para suministrar piezas de gran volumen y peso tanto en tierra como en alta mar, para lo que cuenta con una grúa pórtico que puede extraerse si es necesario para dotar a la embarcación de más espacio para la carga. Además, dispone de otras dos grúas adicionales de 500 toneladas cada una.

Primera escala en La Luz

Esta es la primera vez que el Brouwesgracht arriba al Puerto de Las Palmas desde que empezó a navegar y lo hace desde el puerto africano de Pointe Noire, en Congo. Desde el pasado 10 de agosto forma parte del paisaje de la línea de costa de la capital de Gran Canaria, captando la atención por su proa blanca, alta y redondeada a la que le sigue una plataforma diáfana que solo es interrumpida por sus grandes grúas.

El 'Brouwersgracht' fondea desde el 10 de agosto en la Rada Sur del Puerto de Las Palmas. / Andrés Cruz

Con una longitud de 141,3 metros y un ancho de casi 25, este barco con bandera de Países Bajos tiene un peso muerto de 12.500 toneladas y una cubierta de aproximadamente 5.900 metros cuadrados.

Durante su estancia en la Rada Sur del Puerto de Las Palmas, la consignataria Miller & Cía se encarga de atender todas las necesidades de la tripulación y del propio buque, que está a la espera de recibir un nuevo destino por parte del armador y aún no ha notificado la fecha prevista de partida.

Sostenibilidad

Tanto este barco como su gemelo cumplen con las estrictas normativas sobre emisiones de óxidos de azufre o nitrógeno, y cuenta con sistemas de propulsión y generación de energía equipados con depuradoras y sistemas para controlar la contaminación. Por todo ello, el grupo Spliethoff asegura que son «respetuosos con el medioambiente» y afianzan su política de apostar «por operaciones más sostenibles».

Nombre de canales

Tanto el Brouwesgracht como el Bloemgracht, los dos barcos de posicionamiento dinámico tipo B del grupo Spliethoff han sido bautizados con nombre de famosos canales de la capital de Países Bajos, Ámsterdam.

Brouwesgracht, cuya traducción literal es «canal de los cerveceros» por el alto número de fábricas de cerveza que tuvo durante siglos, además de grandes almacenes de mercancías, es una de las vías marítimas más conocidas de esta ciudad y fue elegida como la más bonita por sus habitantes.

La creación de este canal se remonta al año 1612, cuando empezó a excavarse, y es uno de los más fotografiados de Ámsterdam. Allí, además de los llamativos almacenes como Cuerno Verde o Rey David, se encuentra el Café Papeneiland, famoso no solo por su arquitectura, decoración y su pastel de manzana, sino porque acoge en su interior un túnel que pasaba por debajo del canal y conectaba con una iglesia católica secreta, convirtiéndose en una de las vías que tenían los creyentes de esta religión cuyo culto en la ciudad estaba prohibido desde la Reforma Protestante.

El canal que da nombre al gemelo del Brouwesgracht, el Bloemgracht, fue construido en el siglo XVII, albergó durante los dos siguientes siglos catorce fábricas de azúcar y se cree que el pintor holandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn tuvo allí un estudio durante algún tiempo. Ahora es un canal eminentemente residencial.