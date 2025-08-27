Capitanía Marítima investiga las causas del choque entre una lancha de prácticos y una del Sepcan en La Luz

Capitanía Marítima investiga las causas del accidente marítimo producido el pasado 17 de agosto en aguas del Puerto de Las Palmas entre una embarcación de prácticos y otra del grupo Sepcan, que se saldó con dos heridos, uno de ellos grave, e importantes daños en el buque de la empresa que se encarga de los servicios de amarre y limpieza en La Luz.

El capitán marítimo, Ignacio Gallego, explica que se ha nombrado a un instructor para dirigir la investigación con la que se pretende dirimir los motivos que llevaron a la lancha de prácticos a abordar a la otra embarcación y si esto conlleva algún tipo de consecuencia administrativa por responsabilidad.

Adelanto por la popa

El accidente, recoge el digital Atlántico Hoy, se produjo en el extremo sur del Muelle León y Castillo en la mañana del 17 de agosto cuando una lancha del servicio de prácticos –que son los encargados de realizar las maniobras de entrada y salida de los barcos en el recinto portuario de La Luz para garantizar la seguridad marítima– se dirigía a realizar una operación con tres personas a bordo.

Presuntamente, con el objetivo de llegar más rápido al destino, decidieron adelantar por la popa al guiribarco, el catamarán que realiza las excursiones marítimas por el Puerto de Las Palmas, encontrándose de frente con la embarcación del Sepcan, donde había dos trabajadores realizando labores de limpieza del agua portuaria.

Dos heridos

Uno de ellos sufrió una lesión grave en la clavícula, mientras que el segundo solo presentó heridas leves porque pudo esquivar la falúa a tiempo. Sin embargo, está de baja laboral al padecer un shock por lo sucedido.

El barco del Sepcan, una de las nuevas unidades eléctricas incorporadas a la flota, fue el más perjudicado en el abordaje, quedando inutilizado temporalmente hasta que pueda ser reparado.