Las diferencias en los parámetros de contaminación de El Confital obligan a realizar catas conjuntas

La playa de El Confital, en La Isleta, lleva ocho años cerrada al baño. La prohibición tiene que ver con la presencia en el agua de las bacterias Eschericia Coli y Enterococo, cuyos niveles en diferentes muestras realizadas han superado los 500 UFC/100 ml para la E. Coli y los 185 UFC/100 ml para Enterococo.

Con esos niveles, y siguiendo criterios de sanidad internacionales para el uso de playas, el Consistorio ha considerado durante este tiempo que la calidad del agua es «insuficiente» para volver a autorizar el baño en ese litoral.

De ahí que, como un paso más para intentar esclarecer el origen de la contaminación y reabrir la playa al baño lo antes posible, técnicos de la Concejalía de Ciudad de Mar y personal de Salud Pública del Gobierno de Canarias realizaron esta semana, por primera vez, las primeras catas conjuntas.

A espera de conocer los resultados, la medida se toma «para acabar de resolver el misterio de dónde proviene el problema», añadió el edil Pedro Quevedo.

«Es increíble la cantidad de gente que ha trabajado en averiguar las causas, desde Emalsa a la propia ULPGC y no ha habido manera», detalló el concejal, quien hizo hincapié en que «ya es un tema que, en lo personal, me he tomado como un reto», recalcó.

Indicadores diferentes

Fuentes municipales explican que la contaminación en esta playa es considerada de carácter «difusa» por dos aspectos: por no conocerse el origen y porque el periodo en el que los muestreos dejan de dar valores positivos por presencia de bacterias no supera un año completo. «La contaminación no es permanente, son picos en distintos meses del año», añadieron.

Unos niveles que difieren entre los datos recopilados por los técnicos municipales de los que recaba el organismo dependiente del Gobierno de Canarias, en este último caso no actualizados en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño -conocido como Náyade- desde el pasado 17 de febrero.

Sin embargo, en ellos se observan cifras muy inferiores a los límites considerados no aptos. Para la E. Coli es solo de 1 UFC/100 ml y para Enterococo de 23 UFC/100 ml.

Hay que remontarse al año 2022 para ver un muestreo más detallado. Hasta 16 análisis llevó a cabo la dirección de Salud Pública en la zona de El Confital.

Entre los datos más alarmantes está el del 25 de julio en el que se detectó la presencia de 1.600 UFC/100 ml de enterococo, aunque solo unos días antes, el 18 de julio la cata dio un valor de 180 UFC/100 ml.

En cambio, el histórico del servicio municipal es algo más continuado. El estudio, realizado por la empresa AT Hidrotecnia, señala que en lo que va de 2025 los meses de Julio y Agosto son en los que los parámetros se acercan al límite para desaconsejar el baño: 140 UFC/100 ml y 90 UFC/100 ml de Enterococo en cada mes respectivamente. El resto del año, en concreto, Enero, Marzo y Abril no superan los 17 UFC/ml.

La iniciativa conjunta de realizar muestras entre ambos organismos, por primera vez, «es una cuestión de cooperación institucional», especificó Quevedo.

«A nosotros nos ha dado indicadores normales muchísimas veces, mientras que a Salud Pública le ha dado distinto; lo que está claro es que tenemos que identificar la causa», insistió.

El edil echó una lanza a favor del personal que realiza los muestreos periódicos en la ciudad. «Tenemos a gente seria haciendo esto» y añadió que la intención es averiguar «si es que el problema está en el procedimiento de medida».

Una colaboración que persigue que las instituciones implicadas «nos entendamos para conservar un espacio importantísimo, como es la zona de El Confital, del que se nos llena la boca a todos al hablar. Eso se tiene que notar», concluyó.