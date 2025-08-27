"Esto es horrible, un escándalo día y noche": las gallinas que "no dejan dormir" al barrio de Cruz de Piedra

La presencia de gallos y gallinas se ha convertido en una constante en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las áreas donde pueden verse estos animales en libertad es Cruz de Piedra, donde no solo generan ruidos y malos olores, sino que pueden derivar en un problema de salud pública, puesto que no se encuentran en su hábitat natural y atraen otras especies como ratas. Por ese motivo, y a raíz de la plaga de roedores detectada recientemente en La Paterna, el Ayuntamiento ha emprendido una serie de actuaciones para retirar estas aves en distintos barrios del municipio.

"Esto es horrible", relata Evelyn Artiles, una vecina de Cruz de Piedra: "Es un escándalo día y noche, cada vez hay más. Están en un parterre justo debajo de las casas y luego se pasean por toda la calle cacareando y se escucha una pasada. Yo vivo en un primero y lo escucho perfecto, me imagino el del bajo. Lo mismo te cacarean a las 3 de la tarde como a las 5 de la mañana y no te dejan dormir".

Intervenciones en los barrios

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que Cruz de Piedra se encuentra dentro del rango de barrios donde prevén actuar en los próximos meses. Tras la captura de más de 100 aves en La Paterna, seguida de otras medidas para la desratización, se llevarán a cabo intervenciones en Las Majadillas, Miller Bajo, Lomo Blanco, la carretera de La Matula y la Urbanización 5 Continentes.

A ello se sumarán otros espacios del municipio en fechas posteriores, entre las que se encuentran las actuaciones en Cruz de Piedra, programadas para el mes de septiembre. Sin embargo, Artiles lamenta que este es un problema que vienen años arrastrando.

Colaboración para no alimentar a las aves

"Hace unos tres años o más, después de tanto quejarnos, vinieron y se llevaron unas cuantas", rememora, pero añade que, como no se llegaron a retirarlas todas, el problema ha ido a más. "Llevamos cinco años con gallinas, pero ahora es una pasada, hay muchísimas. Además, vienen un hombre y una señora siempre, les tiran a lo loco desechos de comida y los esparcen por todos lados. Eso da olor, aparte del que ya desprenden las gallinas, y al tirarles comida se unen las palomas y eso parece un zoo", relata.

En esa línea, el Consistorio pide colaboración ciudadana para no dar de comer a las aves, ya que, además de la suciedad que se genera, los restos pueden atraer a roedores en busca de alimentos. Por otro lado, la presencia de gallos y gallinas también supone un peligro para la seguridad vial. En ese sentido, cabe la posibilidad de que, al estar sueltas en la vía pública, ocasionen accidentes con vehículos cuando cruzan las carreteras.

Bienestar animal

En declaraciones anteriores, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, explicaron que una empresa especializada está llevando a cabo los trabajos para retirar las aves de los barrios.

Aclararon que dicha empresa aplica los estándares establecidos en la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, introduciendo a las aves en jaulas diferenciadas para evitar daños y siguiendo un protocolo específico para minimizar el estrés de los animales durante su traslado a granjas.