No es una gaviota: así sorprende la nueva inquilina de Las Palmas de Gran Canaria

En la GC-23, a la altura del centro comercial La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria, los conductores y transeúntes levantaban la vista con asombro hace apenas unos días.

Un grupo de aves blancas, esbeltas y de vuelo pausado se posaba sobre las zonas verdes cercanas a la vía. No eran gaviotas ni palomas, tan habituales en el paisaje urbano. Se trataba de garcillas bueyeras, aves migratorias que, empujadas por el calor extremo y la falta de agua en sus enclaves tradicionales, han encontrado refugio en Gran Canaria.

Es un ave que suele desplazarse entre Europa y África, con paradas habituales en lugares como Doñana o el delta del Ebro. Pero la sequía y los desajustes de temperatura han hecho que algunas se desvíen hasta Canarias, señalan los expertos.

Un espectáculo en la ciudad

La imagen de varias garcillas distribuidas en zonas verdes de Las Palmas de Gran Canaria se ha repetido en las últimas semanas, generando sorpresa entre los vecinos.

No obstante, su presencia no supone un riesgo para la biodiversidad urbana. Al contrario, ya que estas aves actúan como un regulador natural de plagas, alimentándose de insectos que suelen ser nocivos para el césped y los cultivos.

Ejemplar de garcilla bueyera en las inmediaciones del Campo Internacional de Maspalomas. / ANDRÉS CRUZ

¿Qué necesitas saber sobre estas aves?

La garcilla bueyera es un ave de tamaño mediano, de entre 55 y 65 centímetros de longitud y hasta un metro de envergadura. Su plumaje blanco impoluto, el pico largo y las patas amarillentas la convierten en una especie fácilmente reconocible. Durante el verano, luce incluso unas plumas ornamentales en la nuca que acentúan su elegancia.

A diferencia de otras garzas, no es especialmente ruidosa, aunque en vuelo emite un sonido ronco y breve que recuerda a un ladrido sordo. Su dieta es variada: desde pequeños peces y ranas hasta insectos acuáticos y terrestres, que atrapa removiendo el suelo fangoso con las patas.

Se trata de un ave muy adaptable, que busca zonas tranquilas y con alimento abundante. Canarias, con su clima subtropical, se ha convertido en un lugar ideal para hacer escala o incluso para anidar, apuntan los especialistas.

Garcillas bueyeras en jardines de Maspalomas / Juan Castro

El peso del cambio climático

La llegada de estas aves a Gran Canaria no es casual. Las temperaturas extremas en la península, los ciclos de lluvia cada vez más irregulares y la prolongación de las sequías han reducido las áreas húmedas donde tradicionalmente descansaban.

De manera que el clima de las islas ofrece la protección y los recursos que ahora escasean en sus rutas habituales. Esto explica que algunos ejemplares decidan continuar hasta África, mientras que otros optan por permanecer en el Archipiélago durante meses o incluso reproducirse aquí de forma accidental y anual.

Reproducción y vida en las islas

En su hábitat natural, la garcilla bueyera inicia la reproducción en primavera, con puestas de entre tres y cinco huevos de color azul celeste. Ambos progenitores se turnan para incubar y alimentar a los polluelos, que son capaces de volar con apenas cinco semanas. En Canarias, aunque no es común que nidifique, ya se han documentado casos aislados, lo que abre la posibilidad de que su presencia sea cada vez más estable.

Lejos de ser una amenaza, la garcilla bueyera se ha convertido en un atractivo inesperado para quienes la descubren en zonas urbanas. Su elegante vuelo y su capacidad de adaptarse a distintos entornos la han hecho visible en parques, solares y áreas verdes de la capital.

Verlas aquí es un recordatorio de que el cambio climático no es un fenómeno lejano, sino algo que altera nuestra biodiversidad de forma tangible.