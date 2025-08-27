Una ruta interpretada y la recreación de las antiguas salinas, el proyecto para el entorno de La Punta de El Confital

Una vez se recupere el último búnker, la Concejalía de Ciudad de Mar comenzará a elaborar los planes para la intervención

Las Palmas de Gran Canaria recupera el búnker histórico de La Punta de El Confital

Las Palmas de Gran Canaria recupera el búnker histórico de La Punta de El Confital

Laura de Pablo

Las Palmas de G. C.

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, explicó el martes a este periódico que, una vez se haya recuperado el último búnker de La Punta de El Confital, ocupado recientemente, se podrá seguir avanzando en un proyecto conjunto para la rehabilitación de esta zona de La Isleta.

«El área de Cultura tiene un proyecto amplio relacionado con la recuperación de las estructuras defensivas, como Punta Diamante, pero que incluye también los búnkeres de El Confital».

Añadió que se trata de una actuación para «dignificar» esta parte del patrimonio, que formó parte de la denominada ‘Operación Pilgrim’, de 1940.

«La idea es hacer una especie de sendero o ruta interpretativa que cuente la historia de La Isleta, de El Confital y de estos búnkeres en ella». Quevedo recordó que ya hubo una mesa que intentó abordarlo y que ahora depende de la recuperación de este último nidillo de ametralladoras ubicado en La Punta.

El edil subrayó también la importancia de las salinas que había en la zona, que supusieron una actividad económica importante para las familias del barrio.

«Aunque recuperarlas es imposible, lo que sí se puede hacer es recuperar su historia a través de, por ejemplo, una recreación». De esa manera, «se les hace un reconocimiento a las familias de los antiguos salineros», recalcó.

