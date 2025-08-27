Snorkel nocturno en Las Canteras: así cazan los chuchos bajo el mar

La playa de Las Canteras, reconocida recientemente como la mejor playa urbana de España, vuelve a ser escenario de una experiencia única. Esta vez, de la mano del fotógrafo y submarinista Ángel Trujillo, que se sumergió al caer la noche para documentar la actividad de la vida marina cuando el sol ya se ha escondido.

El resultado fue una experiencia tan emocionante como inquietante. El mar, en completa calma, ofrecía ese ambiente casi cinematográfico, donde cada sombra parecía anunciar un nuevo depredador. Y no defraudó.

Durante la inmersión, los grandes protagonistas fueron los chuchos (rayas de gran tamaño presentes en aguas canarias), cuya técnica de caza es tan espectacular como efectiva. Con movimientos suaves y precisos, estos animales se lanzan sobre su presa utilizando un mecanismo similar al de una ventosa gigante: succionan con fuerza todo lo que se encuentra bajo su boca, atrapando moluscos y peces en el proceso. Posteriormente, expulsan el agua sobrante a través de los orificios situados en la parte superior de su cuerpo.

Aunque estos animales poseen un aguijón venenoso en la cola, este mecanismo de defensa solo se activa en situaciones de peligro. No lo utilizan para cazar, por lo que el snorkel con ellos, si se respeta la distancia adecuada, no representa un peligro real para los humanos.

La noche: territorio de depredadores

Las condiciones eran perfectas: mar en calma, ausencia de corrientes y una oscuridad profunda, solo interrumpida por los focos submarinos de Trujillo. Un entorno que, como él mismo describe, parecía sacado de una película de terror: tensión en el agua, sonidos apagados, y esa extraña sensación de estar entrando en territorio ajeno.

En ese escenario, los chuchos se movían con elegancia y precisión, desplegando todo su arsenal de caza. Lograron capturar una vieja, uno de los peces más representativos de la fauna marina canaria, y aunque no fue su única oportunidad, las demás presas lograron escapar por poco. Aun así, el espectáculo fue imponente.

Además de los chuchos, la noche dejó ver a otras especies habituales del litoral grancanario. Entre ellas, pulpos que se deslizaban entre las rocas, carmelitas (un tipo de pez plano que se camufla en la arena) y caracoles marinos que salían a explorar el fondo aprovechando la oscuridad. El comportamiento nocturno de estas especies es radicalmente distinto al diurno, con mayor actividad y movimiento, lo que convierte al snorkel nocturno en una experiencia completamente diferente.