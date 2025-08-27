Los socorristas, en huelga: Las Palmas de Gran Canaria establece en un 77% los servicios mínimos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha establecido los servicios mínimos ante la huelga indefinida de socorristas convocada desde el 1 de septiembre en las playas de la ciudad en un 77 % para todos los arenales salvo Las Canteras, donde serán del 80 %, al menos hasta el 15 de septiembre, informa Efe.

Según ha explicado el Consistorio este miércoles en un comunicado, el decreto de servicios mínimos considera los derechos legítimos de los trabajadores y trabajadoras y de la empresa que presta el servicio, Cruz Roja, en relación al interés público y a la seguridad de los bañistas y usuarios de las playas.

En este sentido, el Ayuntamiento ha defendido que "el derecho a la huelga no debe constituir un riesgo para la cobertura de este servicio público esencial", por lo que se establece una "adecuada proporcionalidad entre el interés general en época de máxima afluencia, en época veraniega, temporada alta hasta el 15 de septiembre, y el derecho de huelga de los trabajadores".

La convocatoria de huelga, anunciada este martes por el sindicato Unión Socorristas Islas Canarias (USIC) de la CGT, afecta al contrato que presta Cruz Roja Española en los servicios de primeros auxilios, rescates, salvamento y asistencia al baño con personas de movilidad reducida en las playas de Las Canteras, Las Alcaravaneras, La Laja, El Confital y La Puntilla, en San Cristóbal.

Las Canteras y otras playas

En cumplimiento del porcentaje de servicios mínimos, la empresa responsable del servicio deberá dotar a Las Canteras y sus dos centros de trabajo, del 1 al 15 de septiembre y puentes festivos posteriores, de un total de 14 trabajadores: un gestor del servicio de vigilancia y salvamento, un jefe de turno, un patrón socorrista de embarcación, cinco socorristas en las torres y sillas, cuatro socorristas a pie de playa y una persona de asistencia al baño PMR-socorrista.

En ese mismo arenal, a partir del 15 de septiembre, los servicios mínimos se establecen en 13 personas con un gestor de servicio, un responsable de servicio, un patrón-socorrista y diez socorristas.

Para el resto de playas de la ciudad, hasta el 15 de septiembre y puentes posteriores, se deben garantizar en El Confital dos socorristas; en Las Alcaravaneras, tres socorristas, y en La Laja cinco personas; además de dos socorristas en San Cristóbal durante los fines de semana.

El Consistorio ha insistido en que el servicio de salvamento y socorrismo en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria es un servicio esencial, explícito competentemente para los municipios e imprescindible, ya que en caso de no realizarse se incumpliría con lo dispuesto en el artículo 115.d de la Ley 22/1988, 28 julio, de Costas.