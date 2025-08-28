Las algas se revuelven con el Pino

No hay verano sin playa, ni playa sin algas. Es algo a lo que los bañistas del principal arenal de la ciudad, Las Canteras, están acostumbrados en ciertos periodos del año, sobre todo entre octubre y marzo. Para unos es un atractivo más; para otros, una «pequeña incomodidad» que no le resta disfrute a un día de vacaciones.

«Y ahora que empiezan las mareas del Pino, más, porque los rebosos hacen que la seba se quede por aquí», dice una de las visitantes habituales de La Puntilla que junto con un grupo de amigas se encontraba ayer disfrutando de la ligera panza de burro del final del verano.

En la orilla, una abuela vigila a su nieto mientras juguetea en el agua. «Cuando le veo que le da cosa meterse siempre le digo que son las plantas del mar. Es algo natural, como lo que se puede encontrar cuando va al campo», describe Tere.

Junto a su nieto, los hijos de Germán apuran también sus últimos días de vacaciones. Para él, Las Canteras es «la mejor playa para los niños por lo segura que es el agua, sobre todo en esta zona de La Puntilla», subraya. La presencia de algas no les molesta, es más, los propios pequeños juguetean con ellas. Con unos pequeños cazamariposas se divierten «encontrando tesoros» en la orilla, aunque de ellas lo que salgan sea las pequeñas sebas.

Sentada en una silla de playa está Raquel. Esta turista madrileña ya no mira con asombro la ligera manta verde que forman los restos que han quedado tras la pleamar.

Tere, usuaria de la playa: «Yo siempre le digo a mi nieto que las algas son las plantas del mar»

Llegó hace varios días a la ciudad y hoy «se ha movido» un poco más hacia La Puntilla. «Mi apartamento está a la altura del Hotel Cristina, pero ayer había mucha alga por aquella parte y he preferido alejarme para poderme bañar mejor». Raquel sabe que es «la vida natural de un ecosistema» y que aunque preferiría bañarse sin ella, «me voy a meter igual».

Una biomasa natural

Los arribazones de algas se dan, principalmente, entre otoño e invierno. «Son fenómenos naturales causados generalmente por el azote puntual de grandes oleajes y temporales en la franja costera», apuntan desde la Concejalía de Mar desde donde subrayan que las campañas de sensibilización periódicas son importantes para advertir a la población de que estas algas «no son basura sino biomasa» y que se gestionan cuidadosamente para respetar el propio ecosistema marino.

Estos procesos naturales son «de gran importancia ecológica y medioambiental porque favorecen el saneado de las poblaciones de macroalgas y plantas marinas», explican. A su vez, actúan como barreras naturales contra la erosión en el fondo del mar.

Su retirada por los servicios de limpieza de playas solo se realiza en momentos puntuales cuando la cantidad «es realmente excesiva» en los que pueda afectar a la seguridad de las personas. De hecho, si hay poca cantidad lo recomendable es dejarlas como están.

En 2024, el Ayuntamiento recogió más de 500 toneladas de algas, entre Las Canteras y San Cristóbal. Las mareas del Pino, mientras tanto, se encargan de removerlas. n