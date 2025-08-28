Arte que cruza fronteras contra la agonía de Gaza: la artista que retrata a las víctimas en el suelo de Las Palmas de Gran Canaria

El arte puede cruzar fronteras, los habitantes de Gaza no. La Franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto sin ninguna escapatoria. Bajo el mismo cielo, pero en un lugar innegablemente más luminoso, la calle Triana, dibuja cada día la artista Bianca Milacic rostros que viven o que han perdido la vida en el territorio invadido por el estado israelí. Lo hace para recordar que han existido, para que sus miradas no caigan en el olvido.

Bianca Milacic convierte la céntrica vía, en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, en un espacio democrático en el que hacer y difundir arte: miles de personas la pasean a diario, y su objetivo es «despertar conciencias y conmover a quienes transitan» sobre lo que ocurre en el continente vecino, «para transmitir que no son tan diferentes de quienes caminan, compran o consumen en esa misma calle», ellos también tienen sueños, esperanzas, deseos y recuerdos. Sus retratos son un grito de ayuda, aun en silencio y con una sonrisa en el rostro, una forma de acercar esa realidad y denunciarla públicamente.

La artista ha rechazado otros trabajos o propuestas artísticas en galerías por dibujar en la calle, donde alcanza a un público mucho más amplio y diverso. Además, publica sus dibujos y las historias de los rostros que refleja en sus redes sociales, gracias a las cuales ha logrado llegar y ayudar a muchísimas personas gazatíes.

Tiene el buzón de mensajes lleno de solicitudes de allí que les piden retratos, para que el mundo sepa que han existido, para que, incluso a distancia, ella hable por ellos y les dé voz. Como escribió Gilles Deleuze: «liberar la vida allí donde esté presa, trazar líneas de fuga».

Bianca dibuja los rostros de tal forma que en sus miradas se asoma el dolor de todo un pueblo, su resistencia por sobrevivir, por sostener una comunidad y un futuro que se tambalea y parece a punto de derrumbarse. Su propósito es concienciar, lograr que las personas no sigan viendo masacres en una pantalla mientras hacen scroll sin asombro, ni sigan cenando frente a las noticias, digiriendo muertes humanas como si se tratara de meras cifras.

Por todo ello, el 27 de agosto partió hacia Barcelona para formar parte de la flotilla solidaria internacional, una movilización civil que navegará hacia Gaza para intentar romper el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria, al menos el bloqueo naval. Zarpó arriesgando la vida, con la gran posibilidad de que este barco nunca vuelva a tocar tierra firme, como ya les ocurrió a muchos otros. Y aunque no logre la salvación del pueblo palestino, lo hace por la salvación de los valores éticos de toda la humanidad.

Diego Godoy es una de las personas que se sienten atraídas por los dibujos de Bianca y se sientan en el suelo junto a ella para escuchar lo que tiene que contar. Con apenas 18 años recién cumplidos, confiesa que siente pena al escuchar a sus amigos cuestionar si están «del lado de Palestina o de Israel», como si se tratara de un partido de fútbol. «Me da miedo heredar el mundo individualista que está quedando», reconoce. Y añade que le entristece destacar en su clase y en su entorno por tener conciencia y moral frente a la indiferencia de los demás. «Me da lástima ser yo la excepción y que la ignorancia sea mayoría».

En Las Palmas de Gran Canaria el arte puede ocupar el espacio público como forma de expresión o resistencia, en cambio en Gaza, donde ni siquiera hay vías para comer, recibir ayuda humanitaria, existir o escapar, el arte deja de ser una vía de escape para volverse una posibilidad inviable.