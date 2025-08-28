¿Cuánto cobra un socorrista en Las Palmas de Gran Canaria?

El próximo 1 de septiembre los socorristas de las playas de Las Palmas de Gran Canaria darán inicio a una huelga indefinida.

Los profesionales que vigilan los arenales han decidido parar para denunciar lo que consideran condiciones precarias y salarios insuficientes para un trabajo que, en sus palabras, supone “jugarse la vida para salvar la de otros”.

La protesta, respaldada por el sindicato mayoritario en el servicio, pone en primer plano una cuestión que para ellos es capital: unos salarios insuficientes para desempeñar su labor en las mejores condiciones.

Convenio con Cruz Roja

En las playas de Las Palmas de Gran Canaria (Las Canteras, Alcaravaneras, La Laja, El Confital y La Puntilla) el servicio de salvamento lo presta Cruz Roja mediante contrato municipal.

La pregunta que muchos se hacen es simple: ¿cuánto cobra un socorrista de playa en la capital? La respuesta, sin embargo, no está publicada como una cifra única y oficial.

El pliego del Ayuntamiento obliga a mantener las condiciones y actualizar salarios según convenio, pero no fija un sueldo concreto en abierto; eso depende del convenio aplicado por la concesionaria, de los pluses y de cada puesto.

Convenio estatal

La referencia pública más sólida son las tablas vigentes del convenio estatal del sector y que sitúan el salario base bruto mensual (14 pagas) en torno a 1.134 euros para categorías B/C y 1.252,91 euros para nivel A, a lo que se suman pluses como transporte u horas extra.

En playa, por riesgo y responsabilidades, pueden añadirse complementos, pero su cuantía depende del encuadre y de acuerdos internos.

Representantes de los trabajadores han venido resumiendo la fotografía salarial en “algo más de mil euros al mes” en la arena, lo cual encaja con esos baremos.

Qué piden

Ese contexto económico se entrelaza con un conflicto laboral que llega a septiembre: la plantilla, organizada a través de USIC-CGT, ha convocado huelga indefinida para denunciar precariedad y exigir mejoras.

¿Qué piden? Primero, personal suficiente por turno y sustituciones reales para cumplir el Plan de Seguridad en cada arenal. Después, una prevención de riesgos efectiva (exposición solar, rotación en puestos elevados, protocolos ante calor y oleaje).

También la renovación de material e instalaciones (sillas/torres, botiquines, embarcaciones y bases en buen estado), la adecuación salarial al trabajo específico de salvamento en playa y una fiscalización estricta del contrato a la concesionaria para garantizar medios y dotaciones.

Servicios mínimos

El Ayuntamiento ha declarado el salvamento como servicio esencial y ha fijado servicios mínimos elevados: un 77% de la plantilla hasta el 15 de septiembre en todas las playas, y un 80% en Las Canteras a partir de esa fecha.

Con ello busca asegurar la protección a los bañistas mientras continúan las negociaciones entre Consistorio, Cruz Roja y representantes de los trabajadores.