Desobediencia en Las Canteras: bañistas ignoran la bandera roja y un hombre acaba rescatado del agua

La tarde del 27 de agosto dejó escenas tan inquietantes como familiares en Playa de Las Canteras, uno de los puntos más concurridos de Las Palmas de Gran Canaria. El fuerte oleaje obligó a izar la bandera roja, una señal inequívoca de peligro extremo que prohíbe el baño. Sin embargo, decenas de bañistas decidieron desobedecer las advertencias, entrando al mar como si nada ocurriera.

La consecuencia no tardó en llegar. A las 19:40 horas, según ha informado Mi Playa de Las Canteras, los servicios de emergencia tuvieron que actuar de urgencia en Playa Grande tras rescatar a un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento. Fue estabilizado en la misma playa tras una rápida intervención.

¿Bandera roja? Muchos la ignoran sin pensar en las consecuencias

La bandera roja no es decorativa. Señala la prohibición total de baño por condiciones peligrosas: corrientes impredecibles, olas agresivas, visibilidad reducida. Pero en Las Canteras, como en muchas otras playas, hay quienes siguen tomándosela como una simple sugerencia.

Normativa de las banderas / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

A lo largo del día se vio a numerosos bañistas entrar al agua frente a la caseta del socorrista.

No toda la playa actuó igual. En la zona de la Cícer, los socorristas destacaron por su actitud proactiva y rigurosa, manteniendo a los bañistas alejados del agua desde primera hora del día. Allí sí se aplicaron los protocolos de forma visible: advertencias constantes, vigilancia activa y uso del silbato cuando fue necesario.