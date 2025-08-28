Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desobediencia en Las Canteras: bañistas ignoran la bandera roja y un hombre acaba rescatado del agua

El oleaje del 27 de agosto obligó a prohibir el baño en Playa Grande, pero muchos se lanzaron al agua pese a la advertencia. Los servicios de emergencia atendieron a un bañista con signos de ahogamiento

Caso omiso a la bandera roja en Las Canteras

Caso omiso a la bandera roja en Las Canteras

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La tarde del 27 de agosto dejó escenas tan inquietantes como familiares en Playa de Las Canteras, uno de los puntos más concurridos de Las Palmas de Gran Canaria. El fuerte oleaje obligó a izar la bandera roja, una señal inequívoca de peligro extremo que prohíbe el baño. Sin embargo, decenas de bañistas decidieron desobedecer las advertencias, entrando al mar como si nada ocurriera.

La consecuencia no tardó en llegar. A las 19:40 horas, según ha informado Mi Playa de Las Canteras, los servicios de emergencia tuvieron que actuar de urgencia en Playa Grande tras rescatar a un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento. Fue estabilizado en la misma playa tras una rápida intervención.

¿Bandera roja? Muchos la ignoran sin pensar en las consecuencias

La bandera roja no es decorativa. Señala la prohibición total de baño por condiciones peligrosas: corrientes impredecibles, olas agresivas, visibilidad reducida. Pero en Las Canteras, como en muchas otras playas, hay quienes siguen tomándosela como una simple sugerencia.

Normativa de las banderas

Normativa de las banderas / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

A lo largo del día se vio a numerosos bañistas entrar al agua frente a la caseta del socorrista.

Noticias relacionadas y más

No toda la playa actuó igual. En la zona de la Cícer, los socorristas destacaron por su actitud proactiva y rigurosa, manteniendo a los bañistas alejados del agua desde primera hora del día. Allí sí se aplicaron los protocolos de forma visible: advertencias constantes, vigilancia activa y uso del silbato cuando fue necesario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
  3. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  4. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  5. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  6. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  7. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  8. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria

Desobediencia en Las Canteras: bañistas ignoran la bandera roja y un hombre acaba rescatado del agua

Desobediencia en Las Canteras: bañistas ignoran la bandera roja y un hombre acaba rescatado del agua

Tenoya cambia el colector para evitar vertidos durante las lluvias fuertes

Tenoya cambia el colector para evitar vertidos durante las lluvias fuertes

Las diferencias en los parámetros de contaminación de El Confital obligan a realizar catas conjuntas

Las diferencias en los parámetros de contaminación de El Confital obligan a realizar catas conjuntas

Basura, abandono y resignación vecinal en el parque de La Mayordomía: vecinos denuncian la falta de limpieza en los alrededores de los campos de fútbol

Basura, abandono y resignación vecinal en el parque de La Mayordomía: vecinos denuncian la falta de limpieza en los alrededores de los campos de fútbol

El canal más bonito de Amsterdam, en Las Palmas de Gran Canaria

El canal más bonito de Amsterdam, en Las Palmas de Gran Canaria

"Esto es horrible, un escándalo día y noche": las gallinas que "no dejan dormir" al barrio de Cruz de Piedra

"Esto es horrible, un escándalo día y noche": las gallinas que "no dejan dormir" al barrio de Cruz de Piedra

Una lancha de prácticos choca contra una del Sepcan y deja dos heridos en el Puerto de Las Palmas

Una lancha de prácticos choca contra una del Sepcan y deja dos heridos en el Puerto de Las Palmas

No es una gaviota: así sorprende la nueva inquilina de Las Palmas de Gran Canaria

No es una gaviota: así sorprende la nueva inquilina de Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents