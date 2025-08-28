Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emotivo vídeo de los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria antes de la huelga: "muchos pueden decir sus nombres gracias a nosotros"

Los trabajadores piden más personal, renovación de materiales, cumplimiento del Plan de Seguridad y mejoras laborales y salariales

Dos socorristas de Cruz Roja observan el mar en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria

Dos socorristas de Cruz Roja observan el mar en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Jaime Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

A pocos días del inicio de la huelga indefinida convocada para el 1 de septiembre, los socorristas de las playasde Las Palmas de Gran Canaria han difundido un emotivo vídeo en el que, con fondo negro y a pecho descubierto, encadenan nombres de personas rescatadas para subrayar el sentido de su trabajo.

"Son muchas personas las que pueden seguir diciendo sus nombres gracias a nosotros". En el texto que acompaña la pieza, el colectivo denuncia condiciones precarias, salarios indignos y "falta de reconocimiento" y llama a apoyar la protesta "por dignidad y respeto" a una labor que salva vidas.

Qué reclaman

La huelga la convoca USIC-CGT, sindicato mayoritario en el servicio que presta Cruz Roja en las playas capitalinas (Las Canteras, Alcaravaneras, La Laja, El Confital y La Puntilla/La Cícer).

Piden más personal, renovación de materiales, cumplimiento del Plan de Seguridad y mejoras laborales y salariales.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado servicios mínimos del 77% de la plantilla hasta el 15 de septiembre en todas las playas y del 80% en Las Canteras a partir de esa fecha, con el argumento de garantizar la seguridad en temporada alta mientras se respeta el derecho de huelga.

El trasfondo del conflicto

El paro afecta a unas 30 personas y llega tras meses de quejas por déficit de recursos, material obsoleto y condiciones de trabajo (incluida exposición prolongada al sol y puestos de vigilancia deteriorados), factores que, señalan, impactan tanto en la salud laboral como en la seguridad de los bañistas.

Con los servicios mínimos decretados, el servicio seguirá operativo mientras continúan las negociaciones entre Ayuntamiento, Cruz Roja y USIC-CGT.

Noticias relacionadas y más

El vídeo pretende movilizar apoyo social antes del 1 de septiembre y recordar que detrás de cada reivindicación hay vidas concretas, las de quienes hoy pueden seguir diciendo su nombre.

