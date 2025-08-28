Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos

El comienzo del nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina, pero no viene en igualdad de condiciones: tres niños han sido rechazados para matricularse en las escuelas públicas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de aparecer como admitidos en las listas definitivas, porque son sordos. El motivo aducido por el servicio municipal es que estos centros "no cuentan con recursos específicos ni personal especializado para atender determinadas necesidades educativas especiales", si bien no descartan admitirlos según la evolución de sus casos, ya que otros niños sordos acuden a sus centros. Mientras, esto obliga a sus padres y madres a pagar las plazas en un centro privado por 380 euros mensuales cada niño.

Ismael Gil Santos y Evelyn Arencibia Fuentes tienen dos hijos, de uno y dos años, ambos con discapacidad auditiva. Tras ser admitidos en las listas y acudir a hacer las matrículas, se les comunicó que primero debían valorar su situación. Dos semanas después, les llegó un comunicado con la resolución negativa, que ya han recurrido en los juzgados, por lo que sus casos están siendo estudiados de nuevo por el servicio educativo.

760 euros al mes

A la espera de una respuesta, han tenido que buscarse una alternativa provisional que, aseguran, las administraciones públicas no les han facilitado. "Mis hijos van a estar en una guardería privada que empieza el 9 de septiembre, y los dos me cuestan 760 euros al mes. En cambio, la municipal me cuesta cero. Es demasiada diferencia", relata Gil Santos con indignación.

En una situación parecida se encuentran Juan Castro y Marta Ortega, quienes tienen un hijo sordo cuya matrícula fue rechazada a pesar de estar admitido en las listas. En su caso, no tienen la capacidad económica de costear una escuela privada, por lo que la denegación de una plaza pública podría repercutir en una falta de socialización y, por tanto, en el aislamiento del menor.

Bienestar de los menores

Según expone un escrito firmado por el jefe de las Escuelas Municipales de Educación Infantil y el jefe del Servicio de Educación, "forzar una escolarización sin los medios adecuados podría afectar al desarrollo y bienestar de los menores, en lugar de favorecerlos". Por ello, recomienda "valorar alternativas educativas que sí estén preparadas para ofrecerles una atención personalizada y adaptada" en base a un informe técnico elaborado por el departamento de orientación de la empresa gestora.

Sin embargo, Gil Santos asegura que el jefe de Educación los encaminó a que consultasen en centros especializados en menores con parálisis cerebral o autismo: "Nuestros hijos no tienen nada de eso". Además, el padre insiste en que no entiende cuáles son las necesidades que no son capaces de cubrir en los centros públicos, ya que "no es obligatorio para los niños de 0 a 3 años" que dispongan de un logopeda o intérprete de lengua de signos, "sino a partir de primaria".

"Plenamente integrado"

El mayor de sus hijos estuvo matriculado en una escuela privada durante el curso pasado porque no llegaron a tiempo al plazo de inscripción. La directora de ese centro emitió una carta, adjunta al recurso, donde manifiesta que el menor estuvo "plenamente integrado", a pesar de que no es un centro especializado.

"La sordera no ha representado una barrera para su integración ni para el desarrollo de sus aprendizajes. Rechazar el acceso a un nuevo centro por su condición auditiva representa no solo una vulneración de su derecho a la educación inclusiva, sino también una pérdida para cualquier comunidad educativa que aspire a formar ciudadanos respetuosos y conscientes de la diversidad", expone el documento.

Implantes cocleares

Uno de los niños tiene un implante coclear que le ayuda a escuchar, pero fue rechazado, según alude su padre, a que no habla. De los otros dos niños, uno está pendiente de una cita médica para ponérselo y el otro espera a disponer de un audífono, lo cual podría suponer algún cambio en el estado de la alegación.

En cualquier caso, Gil Santos matiza: "No es la solución perfecta, simplemente es una ayuda para poder escuchar. Yo soy sordo con implante coclear también y nunca he visto esta situación".

Discriminación sistemática

En la misma línea se expresa el activista de la comunidad sorda Marcos Lechet, quien asegura que la falta de conciencia afecta tanto a la población como a las administraciones, "que no invierten en formación ni en recursos". Por ello, apunta: "Echar para atrás a un niño por esto es no tener ni idea de cómo funcionan los implantes ni de lo que necesitan los niños sordos".

Para él, este es "solo un ejemplo de algo mucho más grande" que refleja unas desigualdades que están vigentes desde el ocio hasta la accesibilidad a servicios básicos, pasando por la inserción laboral. "Muchas veces, a las personas sordas no las contratan porque los empresarios no tienen ni idea de cómo adaptar un puesto de trabajo o piensan que es demasiado lío", sentencia.