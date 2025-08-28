Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patinetes fuera de control: una amenaza constante en Vegueta muy grave e insostenible

Los vecinos y hosteleros de la zona exigen medidas severas ante la avalancha de vehículos temerarios que invaden desenfrenados las zonas peatonales

Patinetes eléctricos en Vegueta

La Provincia

Rubén Reja

Rubén Reja

Las Palmas de Gran Canaria

La seguridad de los viandantes en Vegueta está en riesgo. Vecinos, comercios y hosteleros del casco antiguo capitalino denuncian la invasión diaria de patinetes eléctricos en las zonas peatonales y en otras arterias clave de Las Palmas de Gran Canaria. El panorama se repite a todas horas: conductores circulando a gran velocidad, muchos sobre vehículos rectificados para superar los límites permitidos, sin control alguno y con total impunidad.

Resulta incomprensible que esta situación se tolere cuando la ciudad dispone de carriles bici adecuados para garantizar una movilidad ordenada. ¿Por qué se permite a los patinetes campar a sus anchas por espacios reservados al peatón? La respuesta, denuncian los vecinos, es la falta absoluta de vigilancia y la pasmosa pasividad del consistorio dirigido por Carolina Darias.

Los patinetes constituyen hoy un problema de seguridad vial muy serio. Los afectados señalan que una cosa es la movilidad sostenible y otra la invasión de las vías peatonales sin control.

La ordenanza municipal es clara: se prevén sanciones de hasta 200 euros para quienes circulen por zonas peatonales. Sin embargo, la norma se queda en papel mojado si no se aplica. La falta de presencia policial y la desidia institucional han dejado la ciudad indefensa ante una conducción temeraria que no conoce límites.

Los residentes exigen que los patinetes eléctricos se equiparen burocráticamente a un vehículo convencional: permiso de circulación, seguro obligatorio y al menos el uso de casco. Sin estos requisitos, aseguran, el riesgo seguirá creciendo.

Mientras tanto, otras capitales europeas marcan el camino: París prohibió el alquiler de patinetes compartidos tras repetidos accidentes graves; Roma limita su velocidad y aplica multas severas; y Barcelona impone controles constantes, retirando de inmediato los vehículos infractores. Estas ciudades han demostrado que la convivencia pasa por la regulación estricta y la vigilancia real, no por la permisividad y la dejadez.

Los afectados exigen medidas urgentes, severas y ejemplares para frenar esta peligrosa impunidad. No se trata solo de ordenar la movilidad, sino de evitar una tragedia anunciada que, si nada cambia, parece inevitable.

Patinetes fuera de control: una amenaza constante en Vegueta muy grave e insostenible

