Patinetes fuera de control: una amenaza constante en Vegueta muy grave e insostenible

La seguridad de los viandantes en Vegueta está en riesgo. Vecinos, comercios y hosteleros del casco antiguo capitalino denuncian la invasión diaria de patinetes eléctricos en las zonas peatonales y en otras arterias clave de Las Palmas de Gran Canaria. El panorama se repite a todas horas: conductores circulando a gran velocidad, muchos sobre vehículos rectificados para superar los límites permitidos, sin control alguno y con total impunidad.

Resulta incomprensible que esta situación se tolere cuando la ciudad dispone de carriles bici adecuados para garantizar una movilidad ordenada. ¿Por qué se permite a los patinetes campar a sus anchas por espacios reservados al peatón? La respuesta, denuncian los vecinos, es la falta absoluta de vigilancia y la pasmosa pasividad del consistorio dirigido por Carolina Darias.

Los patinetes constituyen hoy un problema de seguridad vial muy serio. Los afectados señalan que una cosa es la movilidad sostenible y otra la invasión de las vías peatonales sin control.

La ordenanza municipal es clara: se prevén sanciones de hasta 200 euros para quienes circulen por zonas peatonales. Sin embargo, la norma se queda en papel mojado si no se aplica. La falta de presencia policial y la desidia institucional han dejado la ciudad indefensa ante una conducción temeraria que no conoce límites.

Los residentes exigen que los patinetes eléctricos se equiparen burocráticamente a un vehículo convencional: permiso de circulación, seguro obligatorio y al menos el uso de casco. Sin estos requisitos, aseguran, el riesgo seguirá creciendo.

Mientras tanto, otras capitales europeas marcan el camino: París prohibió el alquiler de patinetes compartidos tras repetidos accidentes graves; Roma limita su velocidad y aplica multas severas; y Barcelona impone controles constantes, retirando de inmediato los vehículos infractores. Estas ciudades han demostrado que la convivencia pasa por la regulación estricta y la vigilancia real, no por la permisividad y la dejadez.

Los afectados exigen medidas urgentes, severas y ejemplares para frenar esta peligrosa impunidad. No se trata solo de ordenar la movilidad, sino de evitar una tragedia anunciada que, si nada cambia, parece inevitable.