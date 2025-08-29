La capital de Gran Canaria se viste de Carnaval y varias calles quedarán cerradas al paso de vehículos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa un plan especial de tráfico en el entorno del Teatro Pérez Galdós, escenario elegido para la gala en la que se desvelará el cartel del Carnaval de 2026, dedicado a «Las Vegas».

El evento, que tendrá lugar hoy a las 21:30 horas, obligará a cerrar varias vías de acceso al centro de la ciudad en diferentes franjas horarias. La cita, conducida por la periodista Wendy Fuentes y retransmitida en directo por Televisión Canaria, permitirá al público elegir mediante voto gratuito por SMS la obra que se convertirá en imagen oficial de las fiestas.

Calles y accesos afectados

Las calles Francisco Jareño y Lentini permanecerán cerradas hasta la madrugada del sábado 30, a la 01:00 horas.

Asimismo, entre las 19:30 y la 01:00 horas, se añadirán nuevas restricciones:

GC-110: cerrado el tramo entre la calle Mendizábal y la avenida Rafael Cabrera, en sentido Las Palmas de Gran Canaria.

cerrado el tramo entre la calle Mendizábal y la avenida Rafael Cabrera, en sentido Las Palmas de Gran Canaria. GC-1 (Avenida Marítima): quedará inhabilitada la salida hacia Rafael Cabrera (salida 6, sentido sur) y el desvío hacia esta misma avenida desde la confluencia con Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, junto al Mercado de Vegueta.

quedará inhabilitada la salida hacia Rafael Cabrera (salida 6, sentido sur) y el desvío hacia esta misma avenida desde la confluencia con Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, junto al Mercado de Vegueta. Avenida Rafael Cabrera: cerrado el tramo comprendido entre la GC-110 y la calle Miguel de Cervantes.

Una noche de Carnaval adelantado

La gala de presentación será de acceso libre hasta completar aforo y reunirá a vecinos y visitantes en la plaza frente al Pérez Galdós, junto a la desembocadura del Guiniguada. El público podrá conocer las seis propuestas finalistas, firmadas por Néstor Santana, Brian Medina, Acaymo Calderín, Sandra Corrius, Alberto Guerrero y Armando Arencibia.

El acto, segundo gran hito de este Carnaval tras la presentación del logotipo y la elección de Olga Tañón como madrina el pasado mes de julio, contará con actuaciones de la orquesta Armonía Show y la comparsa Baracoa, además de otras sorpresas que pondrán música y color a la velada.

De esta forma, la capital grancanaria vivirá un anticipo del espíritu festivo que acompañará a las próximas carnestolendas, mientras el público comienza a marcar la cuenta atrás hacia una de las celebraciones más emblemáticas y reconocidas internacionalmente.