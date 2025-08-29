La Concejalía de Educación estudia con las familias la situación de los niños con discapacidad auditiva

La Concejalía de Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudiará la situación concreta de los tres menores con discapacidad auditiva en relación con las manifestaciones efectuadas por sus familias sobre su desacuerdo con la decisión adoptada por la Escuela Infantil Pluto sobre la inadmisión de sus hijos en el próximo curso.

La próxima semana, la concejala del área estudiará con las dos familias el caso de los niños solicitantes, teniendo en cuenta sus características y las circunstancias específicas de la escuela, con el objetivo de ofrecer la mejor respuesta posible.

Compromiso educativo

El organismo hace constar que las Escuelas Infantiles Municipales "constituyen un ejemplo de calidad educativa y, además, están especialmente comprometidas con la inclusión, como se pone de manifiesto cada día a día, como los niños y niñas que están en las Escuelas durante todo el año y en el Campus que se organiza cada verano".

Asimismo, expresa que "la voluntad de la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud es, siempre y en todos los casos, atender desde la excelencia, la calidad y el compromiso a nuestros niños y niñas de las Escuelas Infantiles Municipales".