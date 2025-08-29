El gasto municipal enfrenta al equipo de gobierno con el PP

La gestión económica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto un nuevo frente entre el gobierno local, encabezado por Carolina Darias (PSOE), y la oposición del Partido Popular (PP). Mientras los populares denuncian una baja ejecución de las inversiones, el Consistorio sostiene que se ha cumplido con las normas de estabilidad presupuestaria y que la ciudad mantiene unas cuentas saneadas.

El PP acusa al gobierno municipal de no haber sabido gestionar los fondos destinados a inversiones. Según la portavoz popular, Jimena Delgado, entre 2023 y 2024 el Ayuntamiento contó con 260 millones de euros para proyectos, pero dejó sin gastar más del 63%. «No se puede presumir de logros cuando la realidad es que apenas se ha invertido un 37% de lo previsto», reprocha Delgado.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, responde que el gasto debe medirse en el marco de la normativa europea que limita el crecimiento del presupuesto municipal.

En 2024, argumenta, el Consistorio destinó 369 millones de euros, lo que representa el 99,5% del máximo permitido por la regla de gasto. «Superar ese límite nos habría obligado a recortes que comprometerían los servicios públicos», advierte.

Spínola: «La gestión es eficaz y responsable y ha permitido mejorar infraestructuras y servicios»

Los populares ponen como ejemplo las promociones de vivienda paralizadas, el Corredor Verde aún sin iniciar o las inversiones hidráulicas con 65 millones sin ejecutar en 2024.

También recuerdan que algunas obras acumulan retrasos, sobrecostes o incluso están bajo investigación judicial, como los accesos a El Confital.

El Ayuntamiento, en cambio, destaca que entre 2023 y 2025 se han invertido 115 millones en obras, con 57 de 72 actuaciones ya finalizadas.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, insiste en que se trata de una «gestión eficaz y responsable», que ha permitido mejorar infraestructuras y servicios y subraya que otros municipios, incluidos muchos gobernados por el PP, han incumplido las mismas reglas fiscales.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, por su parte, acusa al gobierno local de «maquillar» la realidad con anuncios y titulares. «Los vecinos siguen viendo obras paradas, retrasos constantes y servicios deteriorados. No es con propaganda como se construye ciudad», sostiene.

Delgado: «Los vecinos siguen viendo obras paradas, retrasos constantes y servicios deteriorados»

Frente a ello, el edil socialista defiende que el rigor presupuestario garantiza estabilidad y continuidad en los servicios públicos. Recuerda que tras la suspensión de la regla de gasto durante la pandemia, 2024 fue el primer año en que los ayuntamientos debían adaptarse de nuevo a la normativa.

«Nosotros lo cumplimos, evitando planes de ajuste que habrían sido mucho más gravosos para la ciudadanía», concluye.