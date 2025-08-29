Más zonas verdes y accesos peatonales para el parque de Las Rehoyas

Las Rehoyas, contará con nuevas zonas verdes, aceras y accesos peatonales al campo de fútbol, al colegio y al parque.

Este proyecto, adjudicado por 818.100 euros, contempla la creación de nuevas redes de abastecimiento de agua, telecomunicaciones y recogida de aguas pluviales, así como la instalación de riego automatizado para los jardines de nueva creación y mobiliario urbano.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 6 meses, se desarrollarán sobre una superficie total de 4.511,83 metros cuadrados, de los que 2.399,95 corresponden a pavimento peatonal, 1.416,92 a zonas ajardinadas y los 694,96 restantes al rodonal que da acceso al edificio.

En el pliego se recogen tres nuevos espacios ajardinados entre la Carretera General del Norte y la fachada del bloque de viviendas, con su respectiva red de riego automatizado. Estas zonas verdes dispondrán de bancos de hormigón armado para ofrecer espacios cómodos y accesibles para vecinos y vecinas.

Otra de las actuaciones prevista es la creación de nuevos accesos peatonales para la entrada a todos los portales del edificio, además de una plaza cubierta que conectará a través de una zona peatonal la citada carretera con el campo de fútbol y el parque de Las Rehoyas.

La urbanización también generará el nuevo acceso al aparcamiento del edificio, que cuenta con un total de 87 plazas de garaje y 66 trasteros. Asimismo, dispone de cinco locales en la planta baja para uso de la comunidad y para fomentar el comercio de proximidad.

Estos espacios estarán dotados de luminarias tipo LED, que proporcionarán una iluminación más eficiente entre la edificación y la entrada al parque situada junto al colegio.

El Plan de Reposición de Las Rehoyas, que cuenta con un presupuesto inicial de 183 millones de euros para la construcción de en torno a 2.600 viviendas en 7 fases en un plazo mínimo de 16 años, ha sido diseñado mediante un proceso participativo en el que se han incluido las demandas de los colectivos vecinales.

En la actualidad, además del edificio de la Fase 0 con 148 viviendas del Parque de Las Rehoyas, ya finalizado, se encuentra en construcción otras 152 en la calle Doctor Alfonso Chiscano de La Minilla.