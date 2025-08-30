El cocodrilo del acuario perdido: la olvidada leyenda de la plaza de la Caleta

Entre las numerosas plazas de la ciudad, pocas resultan hoy tan desconocidas como la plaza de la Caleta, a pesar de que en su tiempo llegó a ser una de las más célebres de la isla. Situada en pleno Parque Doramas, entre la trasera del Museo Néstor y la antigua Oficina Municipal de Información al Consumidor de la calle León y Castillo, la plaza alcanzó su popularidad por albergar un espacio único: el primer acuario público del archipiélago, un rincón marino que durante años fue punto de encuentro, asombro y entretenimiento para grandes y pequeños.

Aunque el proyecto de construir un acuario público se venía gestando desde mediados de los años veinte, no se hizo realidad hasta el jueves 18 de julio de 1957 cuando la plaza de la Caleta fue inaugurada por el alcalde José Ramírez Bethencourt, en el marco de los actos conmemorativos del vigésimo primer aniversario de la sublevación militar que desencadenó la Guerra Civil. La nueva plaza ofrecía al visitante pequeños paseos y varios estanques donde habitaban peces, una tortuga e incluso un cocodrilo, lo que la convirtió en un espacio exótico y sorprendente.

El jardín marino de la plaza de la Caleta no tardó en consolidarse como punto de encuentro para locales y foráneos, turistas y visitantes; un lugar donde niños y adultos se reunían fascinados ante la diversidad de ejemplares de la fauna marina. Sin embargo, entre peces y tortugas, la gran atracción indiscutible era el cocodrilo. Aunque su sola presencia despertaba curiosidad, lo que realmente congregaba multitudes era el ritual de su alimentación: cada jueves, entre las cinco y las seis de la tarde, el Municipio le ofrecía una generosa ración de varios kilos de pescado variado. El espectáculo de ver cómo el reptil engullía con avidez su opípara comida resultaba tan asombroso como entretenido; tras el festín, el animal se acomodaba en reposo, entregado a su digestión bajo la mirada atónita del público. Tal era la expectación que la prensa local llegó a anunciar aquellas citas con titulares tan pintorescos como: ‘Hoy le toca al caimán de la Caleta su ración. Que le aproveche’. Así, el cocodrilo pasó a ser un verdadero personaje de la ciudad, quizá el más visitado y comentado de su tiempo, hasta el punto de que el célebre periodista y escritor Pedro González-Sosa le dedicó una entrevista en la segunda página del diario Falange en la que el animal, como los de las fábulas, contestaba lacónicamente a cada una de sus preguntas.

Pero la historia de cómo aquel saurio llegó a Gran Canaria resulta aún más sorprendente. Cuando estalló la Guerra Civil, la parte continental de la Guinea Española permaneció fiel a la República. Con el fin de someterla, el 4 de octubre de ese mismo año zarpó desde el puerto de Las Palmas la motonave Ciudad de Mahón, un buque de Transmediterránea destinado habitualmente al tráfico interinsular, pero que había sido reconvertido en crucero auxiliar para la ocasión.

La misión del navío era clara: garantizar la dominación del territorio guineano en nombre del gobierno de Burgos. Con ese objetivo, desembarcó en la ciudad de Bata, capital continental, una guarnición de unos doscientos hombres, reforzada con una milicia de voluntarios falangistas. Cumplida la operación, el Ciudad de Mahón los trajo de vuelta a Canarias el 11 de junio de 1937.

Aquel mediodía, entre los pasajeros que desembarcaron en el Puerto de La Luz, se encontraba el joven alférez de artillería José Luis León Villaverde, del Grupo Mixto de Gran Canaria. Pero no volvía con las manos vacías: como un moderno Noé, traía consigo un pequeño y exótico zoológico, pues entre sus curiosos compañeros de travesía se encontraban una pareja de loros, otra de mandriles y de titís, y hasta una cría de cocodrilo de apenas noventa centímetros –capturada en el río Benito–, que, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en una de las criaturas más populares de la isla.

Aquellos siete animales se aclimataron a la isla, pero el cocodrilo, que crecía sin descanso, pronto dejó de ser una mascota para convertirse en una auténtica fiera. Así, en diciembre del año siguiente fue donado al Museo Canario. Allí, la dirección contempló la posibilidad de disecarlo para incorporarlo a sus colecciones, pero el jefe de adquisiciones de la institución, Manuel Naranjo Sánchez –quizás influido por su pasado como profesor de Ciencias Naturales– se apiadó del joven saurio. El animal fue entonces instalado en una pileta situada en la azotea del edificio, cubierta con una malla metálica que pretendía mantenerlo a salvo.

Con el paso del tiempo el cocodrilo continuó creciendo y se volvió cada vez más difícil de controlar. En más de una ocasión consiguió escapar por la escalera del edificio, sembrando el pánico entre los visitantes del museo, que se encontraban de repente frente a un inesperado e inquietante inquilino.

Su traslado a la plaza de la Caleta parecía prometerle una existencia más adecuada, pero la realidad no fue mucho mejor. La fama de aquel reptil que superaba los dos metros de longitud atrajo a toda clase de curiosos, entre ellos algunos desaprensivos que, insatisfechos con verlo inmóvil, se divertían lanzándole piedras para obligarlo a moverse.

Finalmente, el frío, la falta de espacio y las heridas causadas por los objetos lanzados acabaron minando su salud. Por lo que a comienzos de enero de 1958, con poco más de veinte años –una edad temprana para una especie capaz de vivir hasta un siglo–, el célebre habitante de la plaza de la Caleta murió, dejando tras de sí una historia tan insólita como trágica.

Tras la muerte del cocodrilo, la plaza de la Caleta intentó mantener su atractivo con la incorporación de nuevos ejemplares marinos a sus estanques. Casi cada semana llegaban especies distintas: una manta que despertó la curiosidad de los visitantes, o una gran tortuga que fue trasladada al estanque que antaño ocupara el afamado reptil.

Pero a pesar de estos esfuerzos, ninguna criatura consiguió alcanzar la notoriedad del difunto. Ni siquiera la moderna iluminación submarina instalada en los estanques con motivo de la inauguración del Parque Zoológico logró devolver al acuario el esplendor perdido tras la desaparición de su estrella.

Para finales de 1963, el acuario y la plaza de la Caleta habían caído en un estado de completo abandono. Sin vigilancia ni mantenimiento, no tardaron en aparecer pescadores furtivos e incluso una de las tortugas logró escapar de su estanque para regresar al mar, que entonces llegaba mucho más cerca de la plaza, al no haberse completado aún la Avenida Marítima. Los pequeños estanques, descuidados y sin renovación, acabaron secándose y las ratas reemplazaron a los peces.

Pero el deterioro de la plaza no acabó allí. Tras la desaparición del jardín marino, le llegó el turno al terrestre. En septiembre de 1996, un grupo de operarios, sierra eléctrica en mano, emprendió un drástico ataque contra los pinos, dragos, ficus, parkinsonias, palmeras e incluso un majestuoso laurel de Indias. La intervención, breve pero devastadora, dejó un balance lamentable: dieciocho árboles de más de treinta y cinco años fueron talados sin que se ofreciera explicación convincente alguna. El Ayuntamiento justificó la medida como parte de un proyecto de readaptación destinado a recuperar el aspecto original de los jardines del Parque Doramas, pero el episodio quedó grabado en la memoria de quienes contemplamos impotentes la pérdida de aquel legado natural.

Hoy, la plaza de la Caleta pasa casi inadvertida: quienes recorren las calles que la rodean apenas la distinguen del Parque Doramas, y son pocos los que recuerdan que, en otro tiempo, fue uno de los rincones más emblemáticos de la isla. Allí se alzaba un acuario singular y habitaba el legendario cocodrilo que llegó a ser el animal más célebre de la ciudad.