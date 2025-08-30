Ni Madrid ni Barcelona: la tienda con más discos de España está en Canarias

El vinilo vive una segunda juventud. Lo que hace apenas dos décadas parecía un objeto condenado al olvido se ha convertido en un fenómeno global: las ventas baten récords, los jóvenes lo redescubren y los coleccionistas se disputan ediciones raras como si fueran piezas de arte.

En España, este resurgir ha multiplicado las tiendas especializadas, algunas con catálogos de decenas de miles de referencias. Pero ninguna resulta tan sorprendente como la que se levanta lejos de Madrid o Barcelona: en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra la tienda que asegura tener la mayor colección de discos del país.

33 Revoluciones, un templo del vinilo

Se llama 33 Revoluciones y, según su propia web, cuenta con 150.000 discos en stock, lo que la coloca por delante de clásicos como Disco 100 o Revolver Records en Barcelona.

Fundada en 2006 por Pablo Gallego, un apasionado de la música de origen uruguayo, la tienda ha pasado por varias ubicaciones hasta instalarse en la céntrica calle León y Castillo, 59, donde necesitaba más espacio para dar cabida a un catálogo que parece no tener fin.

Un fenómeno intergeneracional

El auge del vinilo, explica Gallego, es “tremendo, a un nivel que nunca se había visto”. Lo compran tanto quienes superan los 45 años y recuerdan haber tenido vinilos en casa, como jóvenes de la Generación Z atraídos por fenómenos culturales como la película Bohemian Rhapsody.

En 33 Revoluciones se pueden encontrar desde los álbumes más conocidos de artistas internacionales hasta rareza y ediciones limitadas que muy pocas tiendas consiguen reponer.

El mercado del vinilo, insiste, es “más preciso que una criptomoneda”. Cada edición, cada país de fabricación o un simple detalle en la carátula puede disparar el valor de un disco. Aunque la mayoría de clientes compra música para escuchar, la tienda es también parada obligada para coleccionistas que buscan piezas únicas.

Un referente

Pese a que es difiícil saber con exactitud si hay tiendas con más ejemplares, con 150.000 referencias 33 Revoluciones no solo es la mayor tienda de discos de Canarias, sino que se sitúa entre las más grandes de Europa.

Hoy atrae clientes de todas las islas y de la Península, consolidándose como un auténtico santuario de la música en formato físico en pleno Atlántico.

En un mercado cada vez más digital, su historia demuestra que el vinilo no solo sobrevive: en Las Palmas de Gran Canaria, revoluciona.