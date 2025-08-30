Nacho López, la promesa musical del barrio de Guanarteme

«Mi sueño era llenar un estadio jugando al fútbol, hoy sigo soñando con llenar un estadio, pero cantando». Así resume Nacho López, natural de Guanarteme, la trayectoria de una ambición que lo ha acompañado desde niño hasta la que hoy marca el rumbo de su vida.

A los 14 años comenzó a alternar el balón con la música, dos pasiones que parecían incompatibles pero que moldearon quien es hoy. El fútbol le dio disciplina y aspiración, a los 16 años llegaron propuestas de clubes como el Liverpool o el Real Madrid. La música, en cambio, le abrió la puerta a un universo íntimo y creativo, donde podía expresarse de una manera distinta.

Pero Nacho lo tiene claro; su mayor orgullo «sería sonar en Canarias», que su gente se reconozca en las letras que él mismo escribe, que sus canciones «se escuchen en rincones tan cercanos como el 24 horas de Guanarteme». Ese sería el primer gol marcado en casa.

Proyecta su futuro con la misma sensatez con la que antes encaraba un partido: visualiza un disco «con un concepto profundo, enraizado en las islas, en el que los canarios puedan verse reflejados». No obstante, sabe que los grandes logros requieren pasos firmes. Primero quiere consolidar un público, construir de forma progresiva el proyecto que lo lleve a alzar la copa de la música.

Confiesa que tuvo un 'mar de dudas', en alusión a su canción, al decidir dedicarse a la música, «sobre todo porque supone enfrentarse a una gran exposición y a recibir todo tipo de críticas». Pero el público de la isla lo recibe con los brazos abiertos.

En cuanto a referentes, Nacho no duda en mencionar a la cantera canaria que posiciona a las islas en el mapa; La Pantera, Lucho RK y, sobre todo, Quevedo. De este último habla con especial cercanía: «Era un pibe con el que rapeaba los viernes bajo el puente de Las Arenas, antes de que pegara el boom» Y considera que «si él lo ha conseguido, todos los chiquillos de la isla que buscamos hacernos un hueco tenemos que intentar seguir sus pasos».

La conexión entre ambos no quedó en anécdota. En una de esas tardes de comienzos, Quevedo le propuso grabar juntos en el estudio. El tema, sin publicarse oficialmente, cuenta hoy con más de 80 mil visualizaciones en YouTube. Un empujón inesperado que le hizo ver que el sueño estaba más cerca de lo que parecía.

Nacho aún no ha llegado a 'donde quiere estar', pero el joven de Guanarteme se sabe el camino y no está solo; lo arropa «un círculo de personas tan comprometidas como él», convencidas de que su música merece resonar más allá de la orilla.

Pero tampoco tiene límites, tiene una esencia propia que ha permanecido intacta desde sus inicios y una humildad que le mantiene arraigado a su tierra, a su barrio y a la gente que le ha visto crecer.

Desde su ventana, donde alcanza a ver el horizonte a través del mar, Nacho imagina ese futuro: vivir de la música. Y tiene todas las energías enfocadas en esa dirección. «El éxito, para mí tiene que ver con que la gente se sienta identificada y disfrute con mis canciones», reconoce con serenidad.

Al ‘chico de la isla’, en referencia a su futuro éxito musical, le espera un porvenir prometedor. Nacho juega su partido más importante; el de hacerse un nombre con su voz. Con cada nota y cada verso compone un vínculo entre su historia y la de quienes lo escuchan. Y aunque el camino es incierto, una certeza lo impulsa: cuando el talento se mezcla con honestidad y dedicación constante, los sueños dejan de ser promesas y empiezan a cobrar sentido.