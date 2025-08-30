No es "La Pepa": la verdad tras los raíles que se encuentran en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria

Caminar por la Calle Mayor de Triana, en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, es adentrarse en un escenario urbano marcado por comercios centenarios, edificios modernistas y un trasiego incesante de gente. Pero bajo sus adoquines, a la vista de quien se detenga unos segundos, aún pervive una huella silenciosa: unos raíles que parecen fuera de lugar, como un recuerdo incrustado en la memoria de la ciudad.

Muchos transeúntes creen que esos raíles pertenecen a la “Pepa”, aquel efímero tranvía que funcionó durante los años cuarenta. Sin embargo, el profesor de historia Luis Cabrera Rodríguez, junto al ingeniero civil ferroviario Adrián Carrillo León, aclara el misterio: no corresponden a la Pepa, sino al primer tranvía que atravesó Triana desde finales del siglo XIX.

El eco del vapor en Triana

Para comprenderlo hay que viajar al 1 de octubre de 1890, cuando Las Palmas inauguró su primer ferrocarril de vapor. El recorrido unía Vegueta con el Puerto de La Luz, y en su trayecto la locomotora cruzaba el Guiniguada, atravesaba Triana y avanzaba hacia el mar por León y Castillo hasta Santa Catalina y el puerto.

“En sus primeros años operaron locomotoras Krauss a vapor, pero desde 1910 los tranvías empezaron a usar una línea aérea electrificada”, explican los investigadores. Aquella modernización supuso un alivio para los vecinos, puesto que la calle Triana, ennegrecida por el hollín y el polvo del carbón, recuperó parte de su esplendor.

Tren de vapor,1898 / Canaria Guide

Aún hoy, en algunos puntos de la Calle Mayor se distinguen los anclajes metálicos que sostenían la línea aérea de contacto del tranvía, un testimonio urbano que pasa inadvertido entre escaparates y terrazas.

Auge y declive del tranvía

Durante varias décadas, el tranvía fue la espina dorsal del transporte en la capital grancanaria. Su trazado conectaba barrios, comercios y muelles, y a determinadas horas podían coincidir hasta diez convoyes en circulación.

Pero el avance de las guaguas y, sobre todo, el estallido de la Guerra Civil redujeron drásticamente su demanda. En 1937 el tranvía atravesó Triana por última vez. A partir de entonces, su memoria quedó relegada a las fotografías en blanco y negro y a los testimonios de quienes lo vieron pasar entre humo y silbidos.

La Pepa: un mito con nombre propio

El gran malentendido aparece con “La Pepa”, una iniciativa municipal que quiso resucitar el tranvía en plena posguerra. Fue inaugurada el 19 de marzo de 1942, día de San José al igual que la Constitución de 1812, conocida también como “La Pepa”, y circuló poco más de dos años entre el Mercado del Puerto y el Parque San Telmo.

“Esta segunda versión del tranvía jamás pasó por la Calle Mayor de Triana”, recuerdan Cabrera y Carrillo. Su trazado fue mucho más limitado y, aunque llegó a realizar viajes excepcionales hasta 1947, pronto fue retirado.

El apodo cariñoso y su corta vida lo convirtieron en mito. Sin embargo, los raíles visibles hoy en Triana no son de esa línea tardía, sino del primer tranvía histórico inaugurado en 1890.

"La Pepa" tras la renovación en 1942 / Canaria Guide

Un legado ferroviario olvidado

La historia del tranvía de Las Palmas arranca incluso antes de su inauguración. Según el artículo publicado por Martín Smolen en Canaria Guide, en 1864, fue Juan Rodríguez Quegles propuso en Madrid un proyecto de tranvía para unir la ciudad con el puerto. Décadas después, en 1884, Juan Bautista Antúnez obtuvo la concesión definitiva, primero para una línea de tracción animal y después para locomotoras de vapor.

Aquel trazado medía seis kilómetros y supuso un cambio radical en la movilidad de la capital. Con el tiempo, la electrificación en 1910 permitió modernizar el servicio, pero la crisis de los años treinta lo llevó a su desaparición.

El regreso fugaz de “La Pepa” en los cuarenta fue solo un espejismo. Desde entonces, el tranvía pasó a formar parte del patrimonio sentimental de la ciudad, junto a la nostalgia por un tiempo en el que la vida urbana giraba al compás del silbato ferroviario.

Hoy, los restos de raíles en Triana y la placa que los acompaña se han convertido en pequeñas cápsulas del tiempo.

Lejos de ser un simple detalle urbano, aquellos hierros oxidados recuerdan la importancia de mirar la ciudad con ojos atentos.