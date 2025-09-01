Atis Tirma: el grito final de los aborígenes de Gran Canaria en Ansite

Hubo un tiempo en el que Gran Canaria era una tierra libre, regida por sus leyes, sus dioses y su sangre. Hasta que llegaron los conquistadores. Y con ellos, la espada, la cruz... y el principio del fin. Pero no todos aceptaron el yugo. En la cima de la Fortaleza de Ansite, dos figuras se negaron a entregarse: Bentejuí, hijo del guanarteme de Telde, y el faycán de Telde, su guía espiritual.

Y entonces, ocurrió.

Ante la inminente rendición, en lo alto de un acantilado sagrado, lanzaron un grito que partió el alma de la tierra:

“¡Atis Tirma!” —“Por ti, tierra”— Y se arrojaron al abismo.

Ese eco ancestral aún vibra entre los riscos del barranco que lleva su nombre. No fue una derrota. Fue una declaración de amor a la tierra que los vio nacer. Fue el último aliento libre de un pueblo que eligió morir antes que ser esclavo.

El 29 de abril de 1483 no fue un día cualquiera. Fue el día en que la resistencia aborigen en Gran Canaria llegó a su fin, no con una batalla, sino con un acto de desafío y honra. Tras la rendición de Gáldar y la firma de la Carta de Calatayud entre Tenesor Semidán y los Reyes Católicos, parecía que todo estaba perdido para los últimos defensores de la isla.

Pero en lo profundo del interior montañoso, entre roques, cuevas y barrancos, Bentejuí y los suyos decidieron resistir.

Reunidos en la Fortaleza de Ansite, rechazaron los pactos, los títulos y la paz impuesta. Ni el propio Tenesor Semidán, convertido ya en embajador de Castilla, pudo convencerlos. Bentejuí prefirió el abismo a la traición. Prefirió la muerte a vivir sin tierra.

Bentejuí: el último guerrero del guanartemato de Telde

Nacido en la década de 1460, Bentejuí era más que un caudillo: era símbolo, era promesa, era herencia. Hijo de Bentagoyhe, guanarteme de Telde, y sobrino del poderoso Tenesor Semidán, creció entre conflictos, alianzas rotas y un pueblo que empezaba a sentir la presión de los invasores europeos.

No llegó a reinar, pero sí lideró la última llama de insurrección. A su lado, el faycán de Telde, figura espiritual de enorme autoridad. Juntos, en 1483, dieron forma al capítulo más trágico y hermoso de la historia indígena de Canarias.

No es casual que eligieran Ansite. Esta imponente formación volcánica, tallada por el tiempo y el fuego, está repleta de cuevas rituales, viviendas talladas en roca y enterramientos. Un lugar sagrado. Un baluarte.

Allí, Bentejuí y el faycán convocaron la última resistencia.

Y allí, al borde del precipicio, decidieron sellar su destino. Porque para los antiguos canarios, la muerte no era un final, sino un tránsito. Y entregarse al vacío con el alma limpia era mejor que vivir bajo la opresión extranjera.

Santa Lucía de Tirajana: donde la historia sigue viva

Hoy, el eco de aquel grito resuena entre los paisajes volcánicos de Santa Lucía de Tirajana, un municipio que guarda celosamente la memoria de sus ancestros. Recorrer sus senderos es pisar sobre la misma tierra que defendieron con su vida.

Mirador del Guriete

Mirador El Guriete / La Provincia

Desde este mirador, se contempla la Fortaleza de Ansite en todo su esplendor. El silencio del lugar impone respeto. Cada piedra parece contar una historia.

Caldera de Tirajana

Caldera de Tirajana / El Coleccionista de Instantes

Un valle ancestral que fue hogar de cientos de canarii. Aquí, la naturaleza y la historia se funden en un paisaje que emociona.

Barranco de Tirajana

Barranco de Tirajana / La Provincia

Con más de 76 km², este barranco recorre la isla desde la caldera hasta el mar, salpicado de yacimientos arqueológicos, palmerales milenarios y la presa de la Sorrueda, donde el paisaje se vuelve poesía.

Museo Castillo de la Fortaleza

La Fortaleza de Santa Lucía / La Provincia

En el casco de Santa Lucía, este museo custodia los restos arqueológicos hallados en la zona: cerámicas, herramientas, vestigios de un mundo que se resiste a desaparecer. A su alrededor, un jardín etnobotánico con flora autóctona recuerda que la memoria también florece.