¿Te gusta la música y tienes menos de 30 años? Las Palmas de Gran Canaria tiene un certamen de la canción para ti
El concurso contempla un primer premio de 1.000 euros y la grabación de la canción ganadora en estudio y la producción de un videoclip
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, ha convocado una nueva edición del Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes. Se trata de una iniciativa destinada a fomentar la expresión artística a través de obras musicales originales, incentivando la innovación, la autenticidad y el desarrollo del talento creativo entre la juventud de la ciudad.
Podrán participar jóvenes residentes en Gran Canaria, de entre 14 y 30 años, quienes tendrán de plazo para inscribirse hasta el próximo 30 de septiembre. El certamen contempla un primer premio de 1.000 euros, a lo que se suma la grabación de la canción en un estudio junto a la producción de su videoclip. El segundo premio es de 500 euros y el tercer premio es de 250 euros.
Cómo puedo inscribirme en el Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes
Los participantes deben inscribirse a través de un correo electrónico a certamen@proyectosmusicales.com, o bien mediante teléfono o WhatsApp en el número +34 653 020 578. En las bases. publicadas en la web de Las Palmas Juventud, se establece que el día 1 de octubre se seleccionarán las canciones finalistas, cuyos intérpretes serán contactados entre los días 2 y 3 de octubre para confirmar su participación en la final. La lista definitiva de concursantes se publicará el 7 de octubre en las redes sociales oficiales de LPA Juventud.
La Gran Final se celebrará el 17 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, en el Teatro del Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (CICCA), donde los y las finalistas defenderán sus composiciones en directo ante el jurado y la audiencia. La entrada será gratuita para el público.
