Darias defiende que el concurso del Guiniguada cumple las bases: "Parece costumbre acudir a la Fiscalía"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido este lunes que el concurso para el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias cumple "escrupulosamente" las bases establecidas y ha reprochado al despacho Portela International Arts & Architects su decisión de denunciar ante la Fiscalía supuestas "irregularidades" en uno de los proyectos más importantes de la ciudad. El estudio, que recibió la peor valoración entre los seis finalistas, habla de un proceso plagado de anomalías, mientras que el Ayuntamiento se apoya en que sus pretensiones ya recibieron un "varapalo jurídico" por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACPC).

Darias ha expresado, en respuestas a los medios de comunicación durante la presentación de la reforma de la antigua Fábrica de Hielo, su "máxima confianza en el trabajo realizado" para elegir la propuesta ganadora, que fue adjudicada al equipo Batlle i Roig Arquitectura por su proyecto AWA, valorado en más de 1,57 millones de euros. "Hemos convocado un concurso con unas bases claras, que en ningún momento fueron recurridas por nadie, ni por los que se presentaron al concurso ni por otras personas como despachos o entidades", ha asegurado.

La regidora ha recriminado a Portela que opte por la vía penal y no por la contenciosa-administrativa, que según ella hubiese sido el procedimiento habitual "si no estaba de acuerdo con la resolución" del Tribunal de Contratos Públicos. En este sentido, afirma que "parece ser que está siendo costumbre acudir a la Fiscalía", en referencia, aunque sin nombrarlos, a otros procedimientos que investiga el Ministerio Público a raíz de denuncias interpuestas por el Partido Popular.

Actuación del jurado

La alcaldesa también ha respaldado el papel de un jurado "de prestigio internacional" que "alabó el buen hacer, la pulcritud y el rigor en todo el procedimiento". "El Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma ha sido contundente", afirmó, porque emitió una resolución que deniega la medida cautelar para suspender la tramitación del proceso y desestima el recurso "diciendo que el Ayuntamiento ha actuado conforme a derecho y a la presunción de bien hacer".

"Vamos a seguir trabajando en pro de la ciudad, con uno de los proyectos más importantes que tiene la ciudad para el presente, pero especialmente para el futuro: el proyecto de mejora e intervención en una de las zonas más importantes", concluyó Darias.

La denuncia de Portela será presentada este martes ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas y se basa, entre otros motivos, en la renuncia de una miembro clave del jurado y su sustitución, que considera que se produjo en condiciones irregulares, un trato desigual en la gestión de suplencias tras la retirada de finalistas y la pérdida de anonimato por la publicación anticipada de la votación ciudadana, que solo alcanzó un 0,39% de participación.

Según los denunciantes, se produjo una confusión cuando el Ayuntamiento anunció en su página web que otro equipo local se ocuparía de redactar el proyecto definitivo a pesar de que el fallo oficial daba como ganadores a Battle i Roig. Añade otras cuestiones, como vínculos personales y profesionales entre la alcaldesa y algunos beneficiarios del concurso y riesgos elevados en la propuesta elegida, que incluye el soterramiento de la GC-1 y la construcción de un museo en un aliviadero del barranco.