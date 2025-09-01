Los datos sobre delincuencia generan una nueva bronca entre el gobierno local de Las Palmas de Gran Canaria y el PP

La seguridad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria ha generado un cruce de declaraciones entre el grupo de gobierno municipal y la oposición del Partido Popular, tras la publicación del Balance de Criminalidad 2025 correspondiente al primer semestre. Mientras la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), asegura que la capital grancanaria continúa siendo una de las ciudades más seguras de España, la portavoz popular Jimena Delgado advierte de un «grave deterioro» en los indicadores de delitos graves.

Darias defendió la política de seguridad impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, subrayando que los datos del Ministerio del Interior «corroboran» año tras año que la ciudad «es una de las más seguras de nuestro país». La regidora explicó que, en esta línea, el consistorio ha solicitado autorización para instalar cámaras de videovigilancia en zonas estratégicas como Vegueta, Triana, Lugo y Santa Catalina, con el objetivo de reforzar la prevención.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Josué Íñiguez, destacó que la ciudad registró una reducción del 1,9% en la criminalidad convencional en comparación con el mismo periodo de 2024, con un total de 7.871 delitos. «Estos datos vienen a confirmar, una vez más, que nuestra ciudad sigue siendo una de las grandes urbes más seguras de España», afirmó.

Jimena Delgado: el Ayuntamiento «vive de espaldas a la realidad»

Desde la oposición, Jimena Delgado sostuvo que el Ejecutivo municipal «vive de espaldas a la realidad» y que los datos reflejan un aumento de delitos contra la integridad física y la libertad sexual de los vecinos. Según el PP, los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasaron de 0 a 4 en el primer semestre (+100%), mientras que los intentos de homicidio subieron de 2 a 4. También crecieron un 22% los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias (de 77 a 94 casos).

Delgado recalcó que los delitos contra la libertad sexual ascendieron de 120 a 137 (+14%), con un fuerte incremento de abusos y acoso, y alertó del aumento del 49% en ciberdelitos. «La alcaldesa puede hablar de ciudad segura en sus actos, pero los datos no mienten. Necesitamos más efectivos y recursos, no propaganda», señaló. Además, denunció la falta de plantilla policial —unos 450 agentes frente a los más de 750 que, según los sindicatos, serían necesarios— y criticó que Íñiguez acumule también el área de Cultura.

Criminalidad en Las Palmas de Gran Canaria según el Ministerio del Interior

El informe del Ministerio del Interior refleja una evolución desigual de la criminalidad en Las Palmas de Gran Canaria. Entre los descensos más destacados figuran los robos con fuerza en domicilios, que se redujeron un 30,9% (de 165 a 114 casos), las sustracciones de vehículos, con una caída del 32,6% (de 187 a 126), y el tráfico de drogas, con un descenso del 41,1% (de 95 a 56). También bajaron los hurtos en un 5% (de 2.471 a 2.348).

En el lado contrario, aumentaron los delitos contra la libertad sexual (+14,2%), los delitos graves de lesiones y riñas tumultuarias (+22,1%) y los ciberdelitos en su conjunto (+1%), con un repunte particularmente acusado en fraudes informáticos (+48,9%).

En cifras absolutas, la ciudad registró un total de 9.823 infracciones penales, al sumar criminalidad convencional y ciberdelitos, lo que supone un descenso global del 1,3% respecto al primer semestre de 2024. Con 20,6 delitos por cada mil habitantes, Las Palmas de Gran Canaria se mantiene como la segunda gran ciudad con menor tasa de criminalidad entre las diez más pobladas de España, sólo por detrás de Zaragoza.