David Molina, socorrista: «Los aplausos no llenan el estómago»

David Molina lleva trabajando como socorrista en los arenales de la ciudad ocho años, una profesión que surgió desde la vocación.

Es técnico en Salvamento y Socorrismo y también en Gestión Sanitaria. Lamenta que, a pesar de su formación y del riesgo al que se expone cuando tiene que intervenir en un incidente, eso no sea suficiente para que se les pague con un salario adecuado.

«Cobramos a penas 1.000 euros cuando que compañeros de otras ciudades ganan hasta 800 euros más». Las carencias que denuncia asegura que dificultan su trabajo, «y aún así salvamos vidas», añade.

David relata que hace unos días sus compañeros tuvieron dos paradas cardiorespiratorias en Las Canteras que lograron sacar adelante. «Toda la avenida empezó a aplaudirles, fue súper emotivo. Los aplausos están muy bien, nos llenan el corazón, pero no llenan el estómago», subraya.

Ese episodio volvió a revelar las deficiencias a las que se enfrentan desde hace tiempo. «Llevábamos un mes sin el Autopulse, el aparato de reanimación que nos ayuda a hacer las compresiones automáticas y que publicitaron tanto en su momento».

Ayer, tanto él como el resto de compañeros, quisieron lanzar ese mensaje, no solo a los usuarios de las playas, sino sobre todo a quienes les contrata.

A este experimentado socorrista no solo le entristece la situación, sino que también le preocupa. «Si esto sucede en una playa que es la joya de la ciudad, imagínate el resto», y recordó lo sucedido recientemente en La Laja con un niño que ha quedado tetrapléjico tras una caída. «Una playa en la que solo había dos socorristas y ninguna señalización, que por cierto, pusieron después», recalcó.