Garantizar el combustible: misión clave en el Golfo de Guinea del 'Rayo'

El buque de acción marítima Rayo partió este lunes hacia el Golfo de Guinea y la costa occidental de África con 80 marinos a bordo para participar durante tres meses en una operación internacional de seguridad marítima. En el muelle del Arsenal de Las Palmas, entre lágrimas, quedaron los familiares, unos más acostumbrados que otros a estas misiones que les separa temporalmente de sus seres queridos.

El capitán de corbeta que encabeza el despliegue, José Antonio Parejo Cabezas, afirmaba antes de zarpar que se trata de una misión importante, "no solo para la estabilidad de la región, sino también para España".

En ese sentido, explicaba que por esa zona de África "circula mucha mercancía, muchos recursos que van hacia España y es importante dotar de seguridad estas líneas de comunicación", así como "la industria pesquera" que este país tiene allí. "La seguridad del país no comienza donde terminan sus fronteras, sino que es fruto de un trabajo más allá de ellas y esta región es muy importante para la estabilidad".

El Buque de Acción Marítima 'Rayo' deja la Base Naval de Las Palmas para participar durante tres meses en una misión en el Golfo de Guinea y la costa occidental de África / Esther Medina Álvarez

Garantizar el combustible

Entre los objetivos de este despliegue se encuentra garantizar la seguridad energética. "Países como Nigeria son exportadores de petróleo hacia España" y el Rayo va a estar "patrullando y dando seguridad" a los barcos mercantes que lo transportan, apostilla José Antonio Parejo, así como a la industria offshore que se está desarrollando allí.

Asimismo, la tripulación de este buque de acción marítima va a estar luchando en esa zona de la costa africana contra la piratería, la pesca ilegal y cualquier tipo de acto ilícito que se lleve a cabo en el mar.

Inteligencia, buzos, marinos, infantería y drones

A bordo del Rayo partieron este lunes 80 personas, entre las que encontraban marinos, cuatro buzos, 11 miembros de la Infantería Naval, un especialista en Inteligencia, un médico y un teniente de la Armada Argentina y un alférez de la Marina de Portugal que están de intercambio en este buque español, fruto de los lazos de colaboración internacional.

Todos ellos se turnarán para hacer las labores de vigilancia con sensores con cámaras optrónicas de largo alcance y los nueve drones Airfox que portan, aunque solo se usarán de uno en uno. Estas naves no tripuladas permite a la tripulación "tener más capacidad de alcance con los sensores y poder investigar contactos sospechosos de piratería, pesca ilegal o cualquier otra actividad ilícita.

También forma parte de la misión encomendada brindar apoyo diplomático en puerto, como son las embajadas, y cooperar con países ribereños "llevando a cabo ejercicios bilaterales" que además de proporcionar seguridad contribuyen a que ese estado "pueda patrullar sus aguas, asegurar esa seguridad marítima y esa libertad de navegación en sus aguas de jurisdicción".

Parada solidaria en Cabo Verde

El Rayo tiene previsto llegar a Camerún, su primer destino, el 15 de septiembre, pero antes hará una parada solidaria en Cabo Verde para entregar seis toneladas de material donado por diversas entidades sociales y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para paliar las consecuencias de las recientes inundaciones sufridas por este país.

Después de Camerún continuará poco a poco hasta llegar a Angola y desde allí partirán nuevamente hasta Canarias, a donde llegarán a mediados de diciembre.