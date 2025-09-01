Historia del 'Columbus': el final a lo bonzo del primer crucero que llegó al Puerto de Las Palmas

Mientras crecía la tensión en Europa por el expansionismo alemán y las políticas de Hitler en 1935, el Puerto de Las Palmas vivía un hito histórico que dio inicio a una actividad que 90 años después es un referente en Gran Canaria: la llegada del primer crucero, el buque germano Columbus, que cuatro años después fue quemado y hundido frente a las costas de Estados Unidos para evitar ser capturado por los ingleses, ya en plena Segunda Guerra Mundial.

La historia del Columbus está muy vinculada a las dos guerras mundiales. Este transatlántico alemán de la naviera Norddeutscher Lloyd (NDL) fue botado en 1922, después de que su construcción se extendiera durante ocho años a causa del primer conflicto mundial, aunque no realizó su viaje inaugural hasta abril de 1924, nueve años antes de su paso por Canarias, según el cronista oficial de La Luz, José F. Fonte.

Inicialmente, iba a ser bautizado con el nombre de Hindenburg, pero este militar y político alemán, que asumió la gestión política de su país durante la segunda mitad de la Primera Guerra Mundial y fue presidente entre 1925 y 1934, rechazó la propuesta.

Lujo e innovación

El Columbus, que tenía capacidad para 1.750 pasajeros y una tripulación de 576 personas, marcó un antes y un después en la industria del turismo marítimo. No solo fue uno de los barcos de pasajeros más grandes cuando realizó su primer viaje, con unos 228 metros de longitud y 25 de ancho, aproximadamente, sino que fue el primero de este tipo en tener una piscina y una pista de baile en la cubierta superior. Además, sus instalaciones eran lujosas, modernas y espaciosas.

'HSM Hyperion', el buque inglés que intercerptó en diciembre de 1939 al 'Columbus' / La Provincia

En cuanto a su estructura, ofrecía una navegación estable gracias al diseño de su casco, lo que le granjeó la confianza del público.

Cinco años después fue objeto de mejoras para ganar aerodinamismo y se cambiaron sus chimeneas por otras más bajas y anchas, y se le pusieron turbinas diésel de vapor.

Lleno de judíos que huían

El último viaje completo que realizó fue el 20 de junio de 1939, uniendo las ciudades de Bremerhaven con Nueva York. En esa ocasión, la mayoría de los pasajeros eran judíos que habían decidido huir de Adolf Hitler, que ya había culpado de todos los males del país a las personas de esta religión. El 5 de julio, al bajar de este barco germano, se alejaron del nazismo y del destino que corrieron cerca de seis millones de sus correligionarios.

Ese mismo día embarcaron turistas estadounidenses para recorrer La Martinica, Puerto Príncipe, Curazao y La Guaira, antes de regresar a Nueva York, pero el viaje no se completó. En la primera de las escalas, el capitán Wilhelm Daehne recibió un telegrama del armador para que suspendiera el crucero y se dirigiera a un país neutral.

A la deriva

Un día después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1939, los pasajeros abandonaron el barco en el Puerto de La Habana y el Columbus se dirigió a Veracruz, México, donde esperaba a la deriva sin víveres y bajo la atenta mirada de las autoridades de ese país.

Poco después, tanto el buque como su tripulación fueron incorporados al Alto Mando de la Fuerza de Defensa Alemán, y se dio instrucciones al capitán para que impidiera por todos los medios que el Columbus cayera en manos enemigas.

Así, Wilhelm Daehne preparó todo para que pudiera ser incendiado y hundido abriendo sus válvulas, precisamente lo que hizo cuando ya en aguas de Estados Unidos, el 19 de diciembre de 1939, fue interceptado por el destructor inglés HMS Hyperion. Esa noche el barco se hundió a 880 kilómetros de la costa. Todos menos tres marinos fueron rescatados y muchos de ellos regresaron a su país después de la guerra. El capitán no volvió a dirigir un barco nunca más.