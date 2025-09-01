Lágrimas y emoción en la partida del 'Rayo' hacia el Golfo de Guinea

Los hermanos Zuleica y Antonio Armas llegaron temprano al muelle de la Base Naval, en el Puerto de Las Palmas. En la mirada de ella se reflejaba la emoción y el temor de la primera vez que se despide de su pareja a causa de una misión. Su hermano, sin embargo, está más acostumbrado, puesto que su mujer lleva años participando en despliegues de la Armada española, un sosiego que también mostraba su hija Safira. Las parejas de ambos partieron este lunes hacia el Golfo de Guinea y la costa occidental de África a bordo del buque de acción marítima Rayo.

Como ellos, decenas de familiares, entre los que se encontraban numerosos niños, no quisieron perderse las últimas horas de sus seres queridos en Gran Canaria y verlos zarpar, aunque a muchos las lágrimas les empañaban la vista.

Los 80 marinos del Rayo permanecerán desplegados durante tres meses y medio para contribuir a la estabilidad de la región y de España, tal como confirmó el capitán de corbeta José Antonio Parejo Cabezas poco antes de partir.

Esther Medina Álvarez

En busca de su amor

Ana Párraga también se separaba por primera vez de su pareja y reconocía que creía que no iba a llevar bien la distancia. Mientras Zuleica, Antonio y Safira confían en que las videollamadas y las llamadas por satélite puedan hacer más llevadera la situación, ella no descarta ir a su encuentro «en alguno de los puertos» donde estará destinado.

Despedida de los familiares a los marinos desplegados en una misión internacional. / Andrés Cruz

El almirante comandante del Mando Naval de Canarias, Santiago De Colsa Trueba, alabó la fortaleza de los familiares durante el acto de despedida a la tripulación del Rayo y recordó a los marinos que son ellos quienes quedan a cargo de las casas, los niños y las personas mayores durante la misión.

El máximo representante de la Armada en las islas destacó, además, que las 80 personas desplegadas en esta misión internacional cuentan con fortalezas como la preparación, el apoyo del Ejército y la camaradería para desarrollar de forma óptima las responsabilidades de esta operación.

Cápsula de tiempo

La emoción también se reflejaba en los desplegados. Con los ojos llorosos, Icíar Pita se despedía de una de las personas que la acompañaron este lunes al muelle de la Base Naval. «Es un sentimiento encontrado porque estoy contenta de irme y vivir la experiencia, pero a la vez muy triste porque dejo mi vida aquí», dijo antes de volver al barco para partir.

En su caso, además, la despedida ha sido doble porque es gallega y días atrás ya tuvo que decir adiós a su familia en su tierra de origen y este lunes, a la de Gran Canaria. «Para mí, esto es una cápsula de tiempo porque el tiempo se para aquí». Poco después, esta joven se encargaba de enrollar los cabos que se soltaron de los norayes para zarpar.

El buque 'Rayo' parte de la Base Naval de Las Palmas a una nueva misión en África / Andrés Cruz

El alférez de navío Francisco Díez se encargará del control de daños y el registro y visitas a otros buques durante el despliegue, y está más acostumbrado a esas operaciones internacionales y vivió casi como un espectador la despedida, puesto que se encarga de la comunicación del Rayo.

Seguridad energética

El capitán de corbeta José Antonio Parejo Cabezas afirmaba antes de zarpar que se trata de una misión importante, “no solo para la estabilidad de la región, sino también para España”. Entre los objetivos de este despliegue se encuentra garantizar la seguridad energética. “Países como Nigeria son exportadores de petróleo hacia España” y el Rayo va a estar “patrullando y dando seguridad” a los barcos mercantes que lo transportan, apostilla José Antonio Parejo, así como a la industria offshore que se está desarrollando allí.

Asimismo, la tripulación de este buque de acción marítima va a estar luchando en esa zona de la costa africana contra la piratería, la pesca ilegal y cualquier tipo de acto ilícito que se lleve a cabo en el mar.