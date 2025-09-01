La mejora de un muro en San Roque, sin constructora tras un año parada

Las obras para reparar el muro de contención de la calle Florinda, en San Roque, sobre la autovía del Guiniguada, arrancaron en las navidades de 2021. Tres años y medio después, una obra que tenía un plazo de ejecución de seis meses sigue sin estar finalizada. Con un contrato de emergencia de por medio para resolver los imprevistos que surgieron, el área de Urbanismo resolvió el contrato el pasado 1 de agosto, por lo que los trabajos, tan demandados por los vecinos durante años, ahora están desiertos y tendrán que salir a licitación nuevamente.

La inestabilidad del terreno sobre la calzada GC-110 llevaba años preocupando a los vecinos capitalino, más teniendo en cuenta que las casas aledañas son en su mayoría antiguas -algunas en mal estado- o de autoconstrucción. El Ayuntamiento sacó el contrato en 2021 y lo adjudicó un mes de noviembre a Hermanos Medina La Herradura por 330.000 euros, con financiación del Plan de Cooperación del Cabildo 2020-2023.

El plazo de ejecución inicial era de seis meses, pero lo cierto es que pronto comenzaron los problemas. En marzo solicitaron una prórroga para alargar el contrato hasta agosto de 2022 -tres meses más-. La dirección facultativa de la obra emite una informe en mayo de ese año destacando el mal estado en el que se encontraba la ladera sobre la Carretera del Centro y el entorno de Florinda y Fragata y de la necesidad de garantizar la seguridad en caso de derrumbe.

El panorama no era una hipótesis, puesto que ya había ocurrido. En diciembre de 2021 -cuando los trabajos apenas estaban arrancando- se produjo un deslizamiento de tierra en esta misma ladera, con la caída de piedras sobre la calzada de la GC-110. La concejalía de Urbanismo acordó entonces hacer un contrato de emergencia, independiente del que ya tenía con Hermanos Medina La Herradura. Eso sí, este solo sería para «la realización de los trabajos estrictamente necesarios para la reparación de la ladera».

La constructora reclama al Consistorio 47.600 euros por los servicios prestados hasta ahora

Estos trabajos de emergencia finalizaron oficialmente en abril de 2024. Para ese entonces, Urbanismo ya había redactado un modificado del proyecto original que fue remitido a la empresa original. Dado que con la obra de emergencia se reparó parte del muro, el presupuesto del contrato ahora se veía reducido en un 31% -unos 102.565 euros menos- y un plazo de ejecución de casi cuatro meses.

La empresa señaló en julio que no estaba conforme, por lo que solicita finalizar el contrato, una devolución de la garantía, una indemnización y el beneficio industrial por paralización de obra superior a ocho meses. Lo que supone un total de 47.686 euros.

El Ayuntamiento, por su parte, decide reconoció a principios de agosto la resolución del contrato. Eso sí, hace una serie de apuntes al respecto. Según los técnicos de Urbanismo, la contrata hizo unos cálculos «erróneos» con respecto a la demora del pago y precisan que no han justificado que haya habido impagos. Además, hacen un reajuste de la indemnización, por lo que en lugar de los 18.507 euros que reclama la adjudicataria, los técnicos señalan que deben ser 17.297 euros.

El expediente de resolución del contrato pasa ahora al órgano de contratación del Ayuntamiento, que es el que deberá dictaminar si la empresa tiene derecho a cobrar la garantía. En cualquier caso, la obra queda desierta, por lo que deberá volver a salir a licitación para terminar las tareas pendientes: remate del muro, renovación de las redes alcantarillado y reasfaltado, entre otras actuaciones. n