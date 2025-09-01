Precariedad laboral y fallos en equipamientos, las denuncias de los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria

La huelga de socorristas convocada por el sindicato CGT y la Unión de Socorristas Islas Canarias (Usic) arrancó este lunes en los arenales de la ciudad, de forma indefinida, pero con la garantía del cumplimiento en los servicios mínimos por parte del Ayuntamiento.

Los puestos operaron con normalidad con un 77% del total de la plantilla, según informó el Consistorio, y se extenderán hasta el 15 de septiembre en todas las playas de la ciudad «considerando los derechos legítimos de los trabajadores y trabajadoras, los de la empresa que presta el servicio, Cruz Roja, el interés público y la seguridad de los bañistas y usuarios de las playas».

La alcaldesa, Carolina Darias, subrayó que «lo que esperamos y deseamos es que entre la entidad de Cruz Roja, con quien tenemos la relación contractual, y los trabajadores pueda llegar a un acuerdo satisfactorio que puedan reconducirse entre las partes».

Desde el gobierno municipal subrayaron que «el servicio de Salvamento y Socorrismo en el litoral de la capital grancanaria es un servicio esencial e imprescindible, ya que en caso de no realizarse se incumpliría con lo dispuesto en el artículo 115.d de la Ley 22/1988 del 28 julio de la Dirección de Costas.

Los trabajadores, contratados por Cruz Roja Española, exigen mejoras salariales y una actualización del convenio colectivo, además garantías de seguridad para ejercer adecuadamente su trabajo.

La convocatoria de huelga afecta al contrato que presta la entidad en los servicios de primeros auxilios, rescates, salvamento y asistencia al baño con personas de movilidad reducida en las playas de Las Canteras, Las Alcaravaneras, La Laja, El Confital y La Puntilla, en San Cristóbal.

Un SOS desde el paseo

‘El mar nos pide valor, la tierra nos debe dignidad’ fue uno de los mensajes que se leían ayer en las pancartas de los trabajadores que se concentraron frente a las oficinas de la Concejalía de Ciudad de Mar en la zona de La Puntilla.

La protesta se centró en lo que consideran un abandono, tanto de la empresa contratante -Cruz Roja- como del Ayuntamiento, administración de la que depende la gestión del litoral.

Las demandas se centraron en en mejoras salariales y de equipamiento. «Las torretas que tenemos no nos protegen de nada, ni de la lluvia ni del sol. Solo hay una que se salva, pero le falta climatización en su interior, el coche eléctrico está roto, la zodiac inoperativa, la zona donde guardamos la comida está llena de cucarachas y excrementos de ratas», enumera David Molina, portavoz de Usic. «No son condiciones para ningún trabajador, no nos no olvidemos que estamos en un puesto sanitario», añadió.

Falta de personal

La escasez de personal es otra de sus quejas. «Entre Las Canteras y La Cícer solo hay 11 socorristas, cuando debería haber al menos 14. En ningún día de verano se ha llegado al mínimo exigible», apuntó.

El también socorrista subrayó que cuando llega oficialmente la temporada baja -a partir del 15 de septiembre- y los litorales de El Confital y Las Alcaravaneras «se cierran», en ellas se siguen realizando actividades y los ciudadanos siguen acudiendo, «pero no estamos en ellas, y claro que pasan cosas; pero si pasan, quienes entran son los bomberos, porque nosotros no estamos. Son playas que se explotan, pero que no tienen vigilancia», insistió.

David Molina, como portavoz en esta huelga, lamentó que Cruz Roja les haya puesto a modo de «excusa» que la falta de personal se deba a que no encuentran personal suficiente. «Si pusieran ofertas más atractivas, seguramente lo encontrarían», añade.

Con el inicio de la huelga, el socorrista denunció un hecho más. «Con el establecimiento de los servicios mínimos hoy hay más socorristas trabajando que un domingo de verano, ¿cómo se explica esto? No nos están permitiendo ejercer nuestro derecho a huelga», añadió.

Molina abogó también porque el Consistorio sea el organismo que los absorba para acabar con la precariedad laboral que expusieron frente a las oficinaz municipales.