El punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros recorre 21 de barrios en septiembre.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, instalará el punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros en 21 barrios de los cinco distritos de la ciudad durante el mes de septiembre. Este servicio, integrado en la estrategia ‘Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima’, acerca a los vecinos y vecinas la retirada de objetos voluminosos.

El contenedor para la recogida de los enseres voluminosos, que desde su creación en diciembre de 2023 ha recogido cerca de 60.000 kilos, estará instalado el lunes, 1 de septiembre, en Pedro Hidalgo. Seguirá en San Nicolás (2 de septiembre), Guanarteme (3), Barrio Atlántico (4), Costa Ayala (5), San Juan (9), Arenales (10), Guanarteme (11), Siete Palmas (12), Las Mesas (15), Lomo Blanco (16), San Francisco (17), Nueva Isleta (18), Las Torres (19), Piletas (22), Salto del Negro (23), Triana (24), Las Coloradas (25), Escaleritas (26), Tenoya (29) y San José (30).

Los puntos de acopio están conformados por una bañera-contenedor que durante todo el mes se desplaza por los cinco distritos de la ciudad para acercar a la ciudadanía un servicio que les permita deshacerse de sus objetos más voluminosos.

Qué enseres admite el punto limpio móvil de Las Palmas de Gran Canaria

Este dispositivo, que se instala entre las 08:00 y las 12:00 horas, admite muebles y enseres, colchones y somieres, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos e informáticos y piezas de metal y madera.

Está prohibido el depósito de neumáticos, palets de madera, cristal, vidrio, combustibles, carburantes, aceites, grasas, pinturas, disolventes y materiales tóxicos y/o peligrosos.

Los escombros deberán proceder de una obra menor y tendrán que estar limpios, sin mezclar con otros residuos. No se admiten escombros profesionales, escayolas, yeso, pladur, piezas de fibrocemento (uralita), piezas de baño y cerámica, cristal y espejos.

Qué barrios visita este mes el punto limpio móvil de Las Palmas de Gran Canaria

La programación, con el espacio exacto en el que estará situado el contenedor, se puede consultar en la web laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/el-servicio-de-limpieza/campanas-y-actuaciones/ a través de un código QR instalado en el depósito. Desde su implantación en diciembre de 2023, este servicio ha permitido a los vecinos y vecinas retirar 58.500 kilos de residuos.

Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, así como a la recogida gratuita de trastos con cita previa en la página web www.laspalmasgc.es o a través de los números de teléfono 010 y 928446000.