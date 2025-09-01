Recuerdos del alcalde Jacinto Artiles Fabelo

En estos conflictivos tiempos se debate tanto en la prensa como en todos los medios sociales la escasez de viviendas, y de los pocos recursos actualmente existentes para alquilar con normalidad un inmueble, porque aparte del incremento de los desorbitantes precios no existe una amplia oferta de fincas para que muchos ciudadanos puedan acceder y comprometerse con el consiguiente contrato de inquilinato.

Ante esta situación, en una tertulia de amigos se comentó que el altruismo que en otras épocas existía entre la burguesía isleña, que contribuía con la donación de casas y solares para paliar el problema y facilitar una mejor habitabilidad y calidad de vida a sus conciudadanos, ya hace décadas que ha desaparecio.

Entre la serie de hombres, mujeres y familias del antiguo patriciado isleño que en la citada tertulia sobresalieron, surgió el nombre del que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Artiles Fabelo, que siendo heredero de un extenso patrimonio de bienes raíces, fue también un espléndido contribuyente y donador altruista de muchas de sus propiedades al pueblo canario. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, hoy nada recuerda el paso y la obra de este ilustre hijo de nuestra ciudad.

Haciendo un breve paréntesis sobre el apellido Artiles, que pertenece a una de las estirpes más características de Canarias y que en realidad pocos saben de sus orígenes, procedió de Flandes, pero lo curioso es que en esta región de Bélgica no existe como tal linaje, pues se trata de un antiguo patronímico de los que antiguamente eran llamados Arnoldo. Lo que un Paco es para un Francisco, un Pepe para un José y un Iñaki para un Ignacio, el que nos ocupa era el disminutivo del nombre señalado. Así ha quedado demostrado en unas jornadas genealógicas del medioevo germánico celebradas hace unos años en Bruselas.

Data en Canarias desde el primer tercio del siglo XVI, cuando el flamenco Artile (sin la s final añadida en las Islas) se establece primeramente en Tenerife al socaire de la comercialización de la industria azucarera que empieza a florecer en el Archipiélago. Estando entretenido con este negocio, entra en relaciones mercantiles con los «todopoderosos» García del Castillo, que lo llevan a Telde, donde contrae matrimonio con una paisana de la localidad y en donde nacerán sus numerosos hijos. Años más tarde, sus contactos comerciales con la Cámara Episcopal de la Villa de Agüimes le animaron a establecerse definitivamente con su familia en la próspera localidad del sureste grancanario, abriendo casa y hacienda en el pago del Carrizal, que será la primitiva cuna y raíz de todos los que llevan este original apellido insular hoy muy extendido por el Archipiélago y con profundas raíces en Hispanoamérica.

Muchos hijos de familias agüimenses tuvieron la oportunidad de educarse en las aulas del convento de frailes dominicos Ntra. Sra. de las Nieves, que proporcionaron a los jóvenes del vecindario a través de los siglos una instrucción más elevada que en otros pueblos de la isla, que carecían de estas instituciones educativas. Esta ventajosa formación benefició a gran número de muchachos con unos vastos conocimientos e inteligencia que les llevaron necesariamente a tener que desarrollar sus actividades fuera del terruño paterno.

Fue así como a lo largo del siglo XIX muchos adultos y adolescentes dejaron el suelo nativo para establecerse en lugares que les ofrecieran el anhelado futuro de prosperidad. En la señalada centuria salieron masivamente de Agüimes numerosos paisanos que llegaron a alcanzar las metas soñadas, y muchos de ellos dieron luego lustre y gloria a la sociedad y a la historia insular. Podemos mencionar, entre otros, al fundador de los salesianos Alejandro Hidalgo y sus parientes, uno de ellos rotula con su apellido la Barriada de Pedro Hidalgo; los Caballero del Toro, o Juan Melián, cofundador de El Museo Canario, y un largo etc. Y entre la pléyade de muchachos de aquel ilustre pago episcopal procedió Antonio Artiles Sánchez, que se estableció en 1860 con sus padres y sus hermanas Magdalena y Concepción en la ciudad de Las Palmas y abrieron casa y comercio en la trasera de la Catedral de Santa Ana.

Sus dotes mercantiles y su visión para los negocios pronto le auparon en una privilegiada situación económica. Ante la inexistencia de entidades bancarias, formó parte del gremio de prestamistas que tan necesariamente se demandaba para poder llevar a buen término la floreciente actividad mercantil. Aparte de esta ocupación, que le daría beneficiosos resultados, su sagacidad y conocimientos le llevan a ser concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, en cuyo cargo fue el rematador de los arbitrios de mercados, mataderos y lonjas de la ciudad. Con los años, se convierte en uno de los mayores promotores inmobiliarios del Archipiélago, ya que cuenta con propiedades por todos los rincones de la ciudad y parte de isla, un incremento que le facilitó la adquisición que hizo en 1881 de bienes nacionales desamortizados. Entre una cosa y otra, don Antonio amasó una de las fortunas más impresionantes de Gran Canaria. En las listas de los mayores contribuyentes de la Isla a veces figuraba por encima de Rafael Massieu Falcón, Francisco Manrique de Lara y el propio conde de la Vega Grande de Guadalupe. Tanto por sus negocios como por las altas responsabilidades que afrontaba había suscrito en 1897 tres pólizas de seguros contratadas en la administración y consejo del Banco Vitalicio de España. A su muerte,

en junio de 1912, su viuda, doña Dolores Fabelo Brito y sus hijos, recibieron, según la prensa «la respetable suma de 120.000 pesetas», que indudablemente era una gran fortuna para la época.

De la coyunda del agüimense nacieron cuatro hijos legítimos: Antonio, Jacinto, Juan y Catalina. Anteriormente había venido al mundo Eulalia, una hija de amores que el fogoso muchacho procreó siendo soltero y en su tierna juventud. Todos los varones se hicieron corredores de comercio, que era la profesión que destacaba en aquel momento, y entre ellos se repartieron el espléndido predio de casas, almacenes, solares y fincas adquirido por el clarividente progenitor.

De la descendencia del hacendado destacaremos al segundogénito de los varones, Jacinto Artiles Fabelo, que como todos los jóvenes de su edad y posición se educó en el emblemático colegio de San Agustín, en el que debió de adquirir una sólida formación humanística que le va a permitir desempeñar con generosidad todas sus altas misiones.

El político

Jacinto Julián Artiles Fabelo nace en el corazón del barrio de Vegueta, en la popular calle de la Gloria (hoy Agustín Millares) el 17 de febrero de 1882. Tras sus estudios, y junto con sus hermanos, colabora eficazmente en las variadas transacciones mercantiles que desempeña la familia, y deseando a los veintiséis años ser útil a la sociedad, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. Aquella elección en principio fue cuestionada, pues siendo hijo, apoderado y representante de su padre, que regía los arbitrios del mercado, la oposición municipal quería anular el nombramiento. Pero no fue desposeído, y con este cargo continuará en diferentes legislaturas hasta que el 14 de octubre de 1934 es electo alcalde de Las Palmas (aún no se añadía lo de Gran Canaria por no estar aprobado por el ministerio de la gobernación).

Sin embargo, la situación política de aquellos años tan llena de aires democráticos y republicanos, de manifestaciones y huelgas, de elecciones, destituciones y ceses, ocasionó que el nuevo alcalde se viera rodeado de una heterogénea corporación compuesta de veintiséis radicales, seis federales, cinco socialistas y dos independientes. Ante este panorama su conciencia le aconsejó diez meses más tarde renunciar irrevocablemente del cargo. A don Jacinto le va a sustituir el eternamente edil, José Ramírez Bethencourt, que estuvo sentado en la poltrona municipal en dos ocasiones y por espacio de dieciocho años.

Con los apodos de terrateniente y banquero, el político dimitido se va a dedicar, junto con su inseparable hermano Juan, a la administración de su extenso patrimonio.

En aquella época nuestra ciudad atravesaba uno de los periodos más angustiosos de su historia. Hacen falta viviendas, colegios públicos y centros sanitarios. Y es aquí cuando la familia Artiles se involucra y se desprende gratuitamente de muchas de sus propiedades para contribuir a remediar en lo posible aquella escasez.

Lo más sobresaliente de esta generosidad son los 150.000 metros cuadrados que los hermanos Artiles y la esposa de Juan, Salome Cabrera de la Coba, donan para que se pudiera realizar la urbanización de Escaleritas. Contribuyeron también otra serie de vecinos acomodados de la ciudad para que aquel complejo pudiera levantarse. En principio se iba a bautizar con el nombre de «Barriada Pilar Primo de Rivera». Hay otras donaciones que la familia facilitó a numerosos ciudadanos por los pagos de sus heredades de Santa María de Guía y la villa de Arucas.

Completamos estos datos biográficos de nuestro recordado paisano añadiendo que Jacinto contrajo un primer matrimonio con su prima, Josefa Artiles Gutiérrez, hija del laureado Secretario Artiles, que rotula con su filiación una de las calles del Puerto en donde residía con su familia. Pero la esposa falleció en las Canteras con 22 años cumplidos dejando con un hijo al desconsolado joven viudo. Jacinto mitigaría años después su pena al contraer segundo enlace con Concepción Wiott Hernández, con la que alcanzaría dos hijas más; María del Carmen y Concepción, las niñas que han de consolar a su padre, cuando Antoñito, el varón primogénito del primer enlace fallece en Madrid a los 18 años de edad.

Instalada por último la familia Artiles en la sobrada y espléndida residencia de la calle Buenos Aires, diseñada en 1899 por el arquitecto Laureano Arroyo, en donde vivirán hermanos, tíos, sobrinos, cuñadas y yernos, don Jacinto falleció el sábado 11 de agosto de 1945, a los 63 años de edad.

Uno de los grandes amigos que lloraron su muerte fue Luis Doreste Silva, que dejó escritas estas emotivas palabras en el obituario dedicado al difunto: «Jacinto Artiles Fabelo pasó por la vida juntando la humildad al gran señorío, que iba desde su bondad y su generosidad callada, a una distinción exquisita; caballero entre los caballeros, patriota entre los patriotas. Su acento invariable era como el del hermano mayor, juicioso y entrañable, preocupado siempre del bien, inclinado sobre todas las cuestiones primordiales, Con efectivo poder de seducción, conciliando la energía y la templanza, desempeñó afortunado todas sus misiones.

El esposo, el padre, el amigo, el hombre público, está pasando en la hora de la muerte a que toda su ciudad le llora, bajo el arco de triunfo, que creemos ver tendido sobre el cielo quieto y azul de esta tarde del domingo que lo llevamos al sepulcro, cuando sentimos la voz de Dios que nos habla teniendo el pecho inundado de ternura». n