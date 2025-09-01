La reforma de la Fábrica de Hielo ampliará plazas y servicios para las personas sin hogar

Las obras de la reforma de la antigua Fábrica de Hielo, en Las Palmas de Gran Canaria, comienzan este lunes con el objetivo de albergar un centro de noche para personas sin hogar. Actualmente, el inmueble ya funciona como centro de día y como servicio de orientación, por lo que tras las obras, el edificio se convertirá en un centro polivalente que podrá dar un servicio integral a las personas en exclusión social.

La obra está destinada en dos plantas del edificio; la segunda planta contará con 10 dormitorios para una treintena de personas, además de un área de duchas, vestuarios, consigna de calzado, cuarto de descanso, office, aseos y sala de control. La tercera planta estará destinada a las oficinas, despachos y salas de reuniones. El centro cuenta en la actualidad con una ocupación de unas 60 personas, por lo que en el futuro el espacio podría albergar alrededor de un centenar de personas. "Supone un incremento importante", defendió la alcaldesa, Carolina Darias.

El proyecto incluye, también, la creación de un jardín, la instalación de placas fotovoltaicas para agua caliente, la modernización de los ascensores, la renovación de fachadas y cubiertas, la mejora de la eficiencia energética, térmica y acústica, así como la actualización de las instalaciones eléctricas, de saneamiento y ventilación.

El Ayuntamiento capitalino tiene registrado a un centenar de personas en situación de sinhogarismo en la ciudad. El municipio cuenta con cuatro centros y un piso tutelado para atender estas situaciones, así como convenios con ONGs. "Todas las plazas que ofertamos se ocupan", detalló Darias. "Tenemos unos recursos municipales importantes, y necesarios y, vamos a seguir en esta línea", defendió la alcaldesa.

Cierre de Gánigo

En 2022 el centro de personas sin hogar Gánigo cerró tras una plaga de chinches, que obligó a trasladar a los usuarios a El Polvorín y mover el comedor y las duchas a la Fábrica de Hielo. La plaga aceleró el proceso de transformación del inmueble de La Isleta a centro de baja exigencia, un nuevo uso que se venía proyectando desde hacía años, pero que no fue hasta lo sucedido en Gánigo que se trasladaron los servicios de forma inminente. En 2023 la Fábrica de Hielo también incorporó el servicio de alimentación cerrando de forma definitiva todas las instalaciones de Gánigo.

La alcaldesa recordó que el gobierno municipal ha mejorado los recursos que pone a disposición de las personas vulnerables. En este sentido, el Consistorio municipal ha adjudicado los servicios de alimentación, un contrato que permite abastecer de desayunos, almuerzos y cenas para los centros de personas sin hogar. Así como la adjudicación de un servicio de apoyo a la autonomía personal de las personas sin hogar por un importe que supera los 800.000 euros. "Hemos destinado cinco millones de euros para la gestión en la atención directa a los cuatro centros que tenemos y el piso tutelado", destacó Darias.