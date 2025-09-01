Siete Palmas transforma su horario de apertura para ofrecer más flexibilidad a sus visitantes
A partir de septiembre, el centro comercial y de ocio abrirá de 09:30 a 21:30 horas
Con el inicio de septiembre, Siete Palmas da un paso importante para mejorar la experiencia de quienes visitan el centro. A partir del 1 de septiembre, el centro comercial y de ocio estará abierto de 09:30 a 21:30 horas.
Este nuevo horario responde al compromiso de Siete Palmas con el bienestar de sus visitantes y empleados, asegurando que siempre haya un espacio disponible para realizar gestiones, disfrutar del tiempo libre o simplemente desconectar.
Un horario más accesible para todos
El cambio no solo beneficiará a quienes visitan las tiendas y espacios del centro, sino que también tendrá un impacto positivo en quienes forman parte de Siete Palmas, mejorando la conciliación y la calidad de vida tanto de los equipos de trabajo como de los visitantes. Así, la modificación del horario responde de forma más humana a las rutinas cambiantes de la ciudadanía.
Los restaurantes, cafeterías, gimnasio y locales de ocio seguirán con su horario habitual.
Siete Palmas reafirma su compromiso de seguir evolucionando para ofrecer la mejor experiencia posible. Sabemos que cuando el equipo de trabajo está en un entorno de bienestar, ese valor se refleja en la atención, en los detalles y en cada sonrisa.
Con este cambio, Siete Palmas sigue apostando por crear un espacio que favorezca la comodidad, el bienestar y la cercanía.
Atentos a las redes sociales de Siete Palmas
En los próximos días, a través de nuestras redes, se compartirán iniciativas como talleres para el bienestar y planes pensados para dar la bienvenida en familia a esta nueva etapa y hacer que la vuelta a la rutina sea más llevadera.
