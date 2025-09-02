Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento finaliza la iniciativa ‘Parques Creativos’ que ha llenado los parques de Ciudad Alta de juegos, talleres y música

La iniciativa ha contado con una alta participación de las familias del Distrito Ciudad Alta, que han disfrutado de actividades que promueven las capacidades artísticas de niños y niñas

Parque de Ciudad Alta durante la inciativa 'Parques Creativos'

Parque de Ciudad Alta durante la inciativa 'Parques Creativos' / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dio por finalizada el pasado fin de semana, la iniciativa ‘Parques Creativos’, que ha llevado a los barrios del Distrito de Ciudad Alta juegos, talleres y música para el disfrute de las familias. Este programa, impulsado por la Concejalía de Distrito Ciudad Alta que dirige la concejala Betsaida González, ha visitado a lo largo de los meses de julio y agosto los barrios de Siete Palmas, Schamann, Escaleritas, Residencial Cruz de Piedra, Las Rehoyas, Altavista, Las Torres y Barrio Atlántico.

González ha resaltado que “con ‘Parques Creativos’ hemos conseguido llenar de vida y alegría los parques de Ciudad Alta durante todo el verano, acercando a las familias actividades gratuitas que fomentan la creatividad, la convivencia y el disfrute compartido”. “La gran participación de niños y niñas en los talleres y juegos demuestra que esta iniciativa, que acerca la cultura, la música y la expresión artística a los barrios, es una forma efectiva de reforzar la cohesión social y de hacer de nuestros espacios públicos lugares de encuentro y crecimiento colectivo”, ha enfatizado la concejala del Distrito Ciudad Alta.

Noticias relacionadas y más

Qué ofrece 'Parques Creativos'

‘Parques Creativos’ ha ofrecido de forma gratuita talleres creativos, juegos al aire libre, animación musical y actividades de expresión emocional dirigida especialmente a la infancia, con el propósito de promover sus capacidades creativas a través de diferentes formatos como la pintura, el collage o la creación de objetos. Asimismo, los niños y niñas han podido realizar actividades físicas de coordinación psicomotriz a través de vehículos a pedales y zancos creados con botes para practicar el equilibrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
  3. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  4. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  5. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  6. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  7. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  8. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento finaliza la iniciativa ‘Parques Creativos’ que ha llenado los parques de Ciudad Alta de juegos, talleres y música

El Ayuntamiento finaliza la iniciativa ‘Parques Creativos’ que ha llenado los parques de Ciudad Alta de juegos, talleres y música

La Fiscalía del Supremo pide repetir el juicio a Miguel Ángel Ramírez con otro tribunal

La Fiscalía del Supremo pide repetir el juicio a Miguel Ángel Ramírez con otro tribunal

¿Te gusta la música y tienes menos de 30 años? Las Palmas de Gran Canaria tiene un certamen de la canción para ti

¿Te gusta la música y tienes menos de 30 años? Las Palmas de Gran Canaria tiene un certamen de la canción para ti

Un finalista ve corrupción en la adjudicación del concurso del Guiniguada

Un finalista ve corrupción en la adjudicación del concurso del Guiniguada

David Molina, socorrista: «Los aplausos no llenan el estómago»

David Molina, socorrista: «Los aplausos no llenan el estómago»

Ramón Reguero: «Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89»

Ramón Reguero: «Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89»

La leyenda que inspiró una de las esculturas más impactantes de Las Palmas de Gran Canaria

La leyenda que inspiró una de las esculturas más impactantes de Las Palmas de Gran Canaria

La Tabernilla de Rosi, comer papas arrugás «como en el salón de casa»

La Tabernilla de Rosi, comer papas arrugás «como en el salón de casa»
Tracking Pixel Contents