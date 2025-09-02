Un finalista ve corrupción en la adjudicación del concurso del Guiniguada

El estudio Portela International Arts & Architects ha presentado este martes una denuncia en Fiscalía contra la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, a los que acusa de delitos de corrupción en la adjudicación del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias. Los finalistas, cuya propuesta fue la menos valorada por el jurado, sostienen que ha habido "un amaño" en el concurso y que este partía de una "intención de adjudicación previa" al proyecto AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura, que con un presupuesto de 1,57 millones de euros fue elegido ganador.

La denuncia, que deberá analizar la Fiscalía Anticorrupción para estudiar si las actuaciones pudieran ser constitutivas de algún ilícito, atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y de fraude contra la administración pública a los dos representantes del Ayuntamiento; tráfico de influencias y revelación de secretos o utilización de información privilegiada a Carolina Darias y a los representantes de MPC Arquitectos Flora Pescador Monagas, Jin Javier Taira y Vicente Mirallave; y malversación de caudales públicos a Mauricio Roque, al que acusa de destinar fondos municipales mediante cargos paralelos y adjudicaciones irregulares a personas y entidades de su entorno.

Finalmente, Portela cree que debe ser objeto de investigación la actuación de los miembros del jurado designados para adoptar la decisión Miriam García, Jordi Mansilla, Ricardo Devesa y Marina Cervera por sus supuestos vínculos con el estudio de Batlle i Roig, cuyos responsables, Enric Batlle y Joan Roig, también están denunciados como adjudicatarios.

"Estas actitudes se están cargando la profesión de la arquitectura y el urbanismo", sostiene Sergio Portela

El arquitecto Sergio Portela ha asegurado en declaraciones públicas que ha visto "una manipulación del concurso brutal, casi absurda e incluso infantil". "Estas actitudes se están cargando la profesión de la arquitectura y el urbanismo", afirmó, cuestionando la puntuación que recibió su proyecto Próspero Guiniguada pese a que el planteamiento era "muy similar" con la propuesta que ganó el certamen.

El finalista ha puesto el foco en la publicación que hizo el Ayuntamiento en su página web el día en que se reveló al adjudicatario, en la que anunciaba que MPC Arquitectos se ocuparía de realizar el proyecto definitivo junto a IC3 Ingenieros consultores, pese a que Batlle i Roig presentó su candidatura en solitario. Junto a la denuncia, la firma aporta una serie de audios que supuestamente relacionan a la alcaldesa con Flora Pescador, miembro del estudio incorporado a la redacción.

(Habrá ampliación)