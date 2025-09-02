La leyenda que inspiró una de las esculturas más impactantes de Las Palmas de Gran Canaria

En el Parque Doramas, en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, se alza el Monumento Atis Tirma. Su presencia imponente lo convierte en una de las esculturas más singulares de la ciudad, tanto por su fuerza visual como por el simbolismo que encierra.

La usuaria de Instagram @andreacentol nos recuerda su historia: la obra fue creada en 1981 por el escultor tinerfeño Manuel Bethencourt Santana y combina piedra y bronce para recrear un episodio que pertenece más a la leyenda que a la historia documentada. Según la tradición, los últimos defensores de los antiguos canarios, encabezados por Bentejuí y el faycán de Telde, prefirieron arrojarse desde un risco en Ansite antes que rendirse a los conquistadores castellanos. Su grito, “¡Atis Tirma!” —“¡Por la Tierra!”—, quedó asociado al valor y la rebeldía.

Sin embargo, este relato no aparece en las crónicas de la conquista del siglo XV. Fue el ilustrado José de Viera y Clavijo quien, siglos más tarde, lo incluyó en su Historia de Canarias, otorgándole un carácter épico y fundacional.

El monumento se ubica junto al acceso de la calle León y Castillo, frente al histórico Hotel Santa Catalina. Allí, entre el verde del parque, las figuras de bronce parecen fundirse con la roca en un gesto dramático: un último abrazo como símbolo de amor a la tierra y a la libertad.

Hoy, más que un homenaje histórico, el Monumento Atis Tirma recuerda cómo las leyendas moldean la memoria colectiva y ofrece, en pleno centro urbano, un lugar para reflexionar sobre las raíces de Gran Canaria.