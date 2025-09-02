'Musicando' regresa al parque Doramas con cinco conciertos hasta diciembre

El ciclo de conciertos de música de raíz «Musicando», que organiza el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, regresa al parque Doramas con cinco nuevas citas desde septiembre hasta diciembre. Abrirá la programación el próximo sábado día 6 Troveros de Asieta con la artista invitada Mayelín. Subirán también a las tablas del auditorio del recinto capitalino la cantante Mara Pérez, el maestro de boleros Luis Villa y el intérprete Pedro Manuel Afonso con un espectáculo navideño. No faltará en el cierre de temporada el homenaje al timplista José Antonio Ramos. Los conciertos, previstos siempre en sábado a partir de las 21:00 horas, seguirán siendo de libre acceso hasta completar aforo.

Al ritmo del son, el chachachá, la guaracha y la timba cubana, Troveros de Asieta presentará el espectáculo «30 años de son», una cita para celebrar más de tres décadas de trayectoria, nueve discos publicados y el reconocimiento de la crítica internacional. Para ello, contarán con la complicidad sobre el escenario de la cantante Mayelín, una de las mejores voces exponentes de las raíces culturales de Cuba.

A esta propuesta con la mejor música cubana, hecha con pasión y raíces en Canarias le seguirá el 4 de octubre «Cruce de caminos», el proyecto musical de Mara Pérez. El espectáculo reivindica el poder integrador de la música para enriquecer el conocimiento mutuo y el respeto entre culturas, rindiendo homenaje al patrimonio propio y ajeno con clásicos indispensables y melodías inolvidables.

El mes de octubre habrá doblete de «Musicando» con el aclamado artista mexicano Luis Villa. 'La voz de los grandes tríos de México' llevará al parque Doramas «Como un bolero». Será el día 18 cuando el internacional homenajeará al universo romántico del bolero reviviendo las melodías y emociones de la época dorada del género.

El escenario del Doramas acogerá la velada del 22 de noviembre el concierto homenaje a Jose Antonio Ramos. El auditorio que lleva su nombre reunirá sobre el mismo a una importante nómina de músicos, entre ellos algunos de los que formaron parte de distintos proyectos del desaparecido timplista.

El programa «Musicando», que organiza el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, propone para el mes de diciembre, el día 6, «Será Navidad», un espectáculo concebido para emocionar y contagiar del espíritu festivo protagonizado por Pedro Manuel Afonso, que estará acompañado por más de diez destacados músicos para ofrecer un repertorio navideño.