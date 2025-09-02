Los últimos salineros de El Confital: la desconocida historia de una industria que floreció en La Isleta

«Aquí podrían hacer un mural con fotografías y una explicación de lo que fueron las antiguas salinas», dice Juan Hernández, uno de los nietos de Celestino Ramírez, el último de los salineros e impulsor de una de las mayores actividades económicas, no solo de El Confital, sino de la ciudad. Lo dice mientras observa las huellas de lo que quedaron de ellas desde el mirador de Las Coloradas.

Tanto él, como varios de sus primos, se criaron entre tejos de sal en lo que fue un auténtico «oasis natural» que desapareció a finales de la década de 1950.

Celestino Ramírez, el último salinero de El Confital y abuelo de los entrevistados. / Archivo familiar

Algunos de los herederos del último salinero no perdonan el paseo mañanero por el paraje protegido, un camino que les devuelve a su infancia. «Se me rayan los ojos cada vez que vengo», añade José Ramírez, uno de ellos e impulsor del libro que recoge la historia familiar. Con él, José Francisco Rosales y Celestino Ramírez, dos familiares más. El mayor, y el que más tiempo vivió en medio de las salinas fue Juan. Hasta los 13 años.

Recuerda la importancia de aquella fulgurante industria económica. «El kilo de sal se vendía a 50 céntimos de pesetas y se vendía una media de 1.500 kilos semanales en las tiendas de ultramarinos de la ciudad». Un producto que se «ensacaba» en bolsas de papas de 25 y 50 kilos, con las que también se propiciaba el trueque como moneda de cambio», añade.

Camión con el que transportaban la sal por la ciudad. / Archivo familiar

De aquel motor económico la familia de Celestino también obtuvo su propio rédito. «Con la venta de la sal llegó a comprar dos casas para todos, aunque una de ellas la perdió tiempo después, supuestamente por quedarle a deber dinero al tabaquero al que le compraba, aunque creemos que fue más un engaño».

El arte del oficio

El patriarca de la familia, originario de Ingenio, llegó a trabajar a la zona como uno más, pero aprendió el oficio y lo impulsó convirtiéndola en una de las grandes actividades económicas de la ciudad. Celestino cogió los mandos como arrendatario único de la explotación cuando los anteriores dueños flaquearon.

Panorámica de las salinas con el molino de fondo. / Archivo familiar

«Cuando él las coge estaban en un estado ruinoso. Las cuida, las conserva, le da mantenimiento al molino tradicional, él lo hace todo solo, lo hace crecer hasta que nos terminan echando de aquí», relatan al recordar el episodio de la venta de La Isleta. Una etapa que, junto a la muerte de su mujer, terminaron por sumir en la tristeza al histórico salinero.

El molino de las salinas con el que se extraía el agua del mar. / Archivo familiar

El valor etnográfico de las antiguas salinas, a día de hoy, es innegable y los herederos así lo resaltan. «Eran las únicas salinas construidas sobre barro, el resto de las que se ven en las Islas están hechas sobre roca», recalca José Ramírez.

«El barro se amasaba muy bien, se revestía y se dejaba fraguar. En su época llegó a haber 350 tajos y las trampillas a través de las cuales pasaba el agua se levantaban a mano, era muy artesanal».

Ese arte consistía en «desnatar las salinas», es decir, en llevar la sal hacia el fondo del tajo con el rastrillo. «Cuando el agua se iba evaporando quedaba por encima la más blanquita, la sal de flor, que era mucho más apreciada para la venta», describen sus nietos.

Juan Hernández (arriba a la izquierda), ayuda a su abuelo en las salinas. / Archivo familiar

El plan de rehabilitación municipal

La idea de regenerar el espacio protegido de El Confital se ha vuelto a poner sobre la mesa en los últimos días a raíz de la recuperación de uno de los búnkeres históricos, aunque el plan lleva estudiándose desde que en 2010 la Cotmac aprobara el reconocimiento de paisaje protegido para La Isleta.

Dentro de aquel plan se destacaba ya la necesidad de una «Estación Didáctica de Las Salinas del Confital» que tendría el funcionamiento de Aula de la Naturaleza. Además, en la ficha etnográfica de la Fedac, dependiente del Cabildo insular, se recomendaba la reconstrucción del antiguo ‘cocedero’ y del canal-acueducto de distribución del agua de mar.

Mural en honor a Celestino Ramírez en el paseo de Las Canteras. / La Provincia

Se sugería, también, la conveniencia de desenterrar los muros y tajos. Con todo eso, los familiares piden celeridad. «No sé si lo llegue a ver algún día, ya uno es mayor», se lamenta Juan.

Aclaran que a principios de este año se reunieron ‘in situ’ con técnicos municipales para empezar a desarrollar ideas. «Lo ideal es recrear, al menos 10 tajos de las antiguas salinas, lo del molino ya sabemos que sería complicado mantenerlo».

La ilusión es tal que están dispuestos a formar parte de manera activa de esa futura ruta interpretativa. «Me moriría de la alegría, hasta para contarles a los visitantes algunas de las anécdotas, o para mostrar cómo se levantaba la trampilla para que pasara el agua por el miniacueducto», subraya uno de ellos.

El entusiasmo que da saber que se puede aportar "un granito de sal" a la Historia.