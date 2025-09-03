Entre croissants y macarons: así es la nueva pastelería artesanal que hornea su segunda sede en Las Palmas de Gran Canaria

Hubo un tiempo en que los postres eran apenas un juego de infancia: harina entre las manos, azúcar en los labios y la ilusión de que la vida podía ser más dulce. Con los años, aquella fantasía se convirtió en una pasión, y la pasión en un proyecto que marcó un antes y un después en la repostería de la isla.

Así nació Le Petite Marie, en mayo de 2023, en el Centro Comercial Los Alisios. Ahora, dos años después, la historia continúa en el corazón de Triana, donde abre su segunda sede con la misma ilusión de la primera vez y la certeza de que los sueños, cuando se alimentan, siempre crecen.

Una historia de amor y constancia

“Desde pequeña, los postres eran mi manera de soñar despierta”, recuerda la creadora de Le Petite Marie en sus redes sociales.

Entre masas y azúcar empezó a gestarse un sueño que el tiempo y la constancia transformaron en un proyecto real. “Con la misma ilusión que hace siete años abrimos por primera vez, hoy nos emociona dar la bienvenida a este nuevo espacio en Triana”.

El camino, asegura, no lo recorrió sola. “Agradecemos a nuestros padres por darnos la fuerza y a nuestros hijos por estar de corazón. Ellos son los dignos herederos de lo que ya estamos sembrando”.

Un rincón con aire parisino

Entrar en la nueva sede es como viajar a un salón de ensueño en pleno corazón de París. Las molduras blancas se entrelazan con ángeles que flotan sobre cielos rosados, mientras las lámparas de cristal derraman destellos de luz que recuerdan a un baile elegante.

Interior Le petite Marie en Triana / Johanna Betancor Galindo

Entre reflejos dorados y flores azules que enmarcan el espacio, cada rincón respira lujo y delicadeza. La música francesa envuelve el ambiente, convirtiendo cada café y cada postre en parte de una escena romántica que parece sacada de una película.

Cada mesa, cada vitrina, cada esquina del local parece susurrar que la repostería no es solo un placer para el paladar, sino también para la vista y el alma. Aquí, los postres conviven con un ambiente que invita a quedarse, a conversar y a dejarse llevar por el ritmo pausado de la dulzura.

Hojaldre de frutos rojos / Johanna Betancor Galindo

Los sabores que marcan estilo

La nueva sede mantiene intacta la esencia de la carta que ya enamoró en Los Alisios. Postres delicados como el hojaldre bourdaloue, el rollo japonés, los éclairs de vainilla, el mango delice o el paris-brest conviven con clásicos que nunca fallan: macarons, galletas rellenas, brioche tropezienne, selva negra o tartaletas chouquette.

En su vitrina brillan también tartas icónicas: cheesecake de vainilla y frutos rojos, lemon pie, banoffee, cheesecake lotus y la sorprendente choco Dubái. “Cada postre lleva consigo un mensaje: la vida puede ser más dulce, si elegimos caminarla con amor”, resume la fundadora.

El barrio histórico de Las Palmas se convierte en el marco perfecto para una pastelería que no solo busca ofrecer dulces, sino contar la historia de un sueño compartido. Triana tiene ahora un rincón donde detener el tiempo. Basta una taza de café, un trozo de tarta y dejarse envolver por la atmósfera para descubrir que la vida puede ser tan ligera como una hojaldre recién horneada.